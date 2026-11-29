Місце падіння дрона в Туреччині, уламки безпілотника. Фото: cnnturk.com. Колаж: Новини.LIVE

У ніч проти 29 листопада безпілотник упав у селі Кепрюбаши на північному сході Туреччини. Внаслідок інциденту у чотирьох сусідніх будинках вибило шибки. На місце направили жандармерію та медиків, а прилеглу територію взяли під охорону.

Про це повідомляють Новини.LIVE з посиланням на CNN Türk.

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Місце падіння безпілотника в Туреччині. Фото: Hurriyet

Що відомо про безпілотник, який упав у Туреччині

Вранці турецькі правоохоронці продовжили огляд місця падіння дрона. Вони зібрали уламки літального апарата та відправили їх на експертизу.

"Під час дослідження зібраних уламків встановили, що це дрон-камікадзе, який використовує Україна", — йдеться у повідомленні турецького видання.

Уламки безпілотника. Фото: Hurriyet

Що розповіли очевидці падіння дрона

За словами місцевого жителя Меміша Карадумана, інцидент стався близько 01:30. Чоловік зателефонував до жандармерії. Правоохоронці прибули за 10-15 хвилин, після чого він показав їм дорогу до місця падіння безпілотника.

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Карадуман також повідомив, що внаслідок інциденту ніхто не загинув.

Двигун безпілотника на місці падіння. Фото: Hurriyet

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли, що в ніч проти 24 листопада під час російської атаки на захід України ворожий дрон ненадовго залетів у повітряний простір Польщі. Польські військові отримали дозвіл на його збиття, проте безпілотник змінив курс на схід.

Також ми інформували про те, що 14 листопада поблизу румунського міста Суліна дрони атакували три комерційні судна. Через появу повітряних цілей неподалік дельти Дунаю Румунія двічі піднімала в небо винищувачі.