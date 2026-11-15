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Головна Новини дня Румунія двічі піднімала винищувачі через атаку на торгові судна

Румунія двічі піднімала винищувачі через атаку на торгові судна

Ua ru
15 листопада 2026 18:43
Румунія підняла винищувачі після атаки дронів на три судна біля Дунаю росЗМІ
Російські військові з дронами. Фото ілюстративне: росЗМІ

У суботу ввечері, 14 листопада, поблизу дельти Дунаю неподалік румунського міста Суліна безпілотники атакували три комерційні судна. Румунські військові радари зафіксували повітряні цілі в цьому районі, через що військово-повітряні сили країни двічі піднімали винищувачі, а прем'єр-міністр Лука Нікулеску засудив інцидент.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на заяву прем'єр-міністра Румунії Луки Нікулеску в соцмережі X.

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Дроны атаковали три судна у берегов Румынии
Повідомлення Луки Нікулеску. Фото: скриншот

Дрони атакували три судна поблизу Румунії

За словами очільника румунського уряду, після виявлення повітряних цілей румунські військові двічі залучали бойову авіацію для реагування на потенційну загрозу.

"Я перебуваю в постійному контакті з відповідними органами; безпека моряків — наш безумовний пріоритет", — наголосив Нікулеску.

Інформації про кількість постраждалих моряків або масштаби пошкоджень суден Нікулеску не надав.

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"Вони свідчать про погіршення безпекової ситуації, спричинене триваючою війною Росії проти України", — зазначив посадовець.

За словами Нікулеску, румунська влада продовжить співпрацю із союзниками для зміцнення безпеки в Чорноморському регіоні, оскільки це ключовий пріоритет.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляв, що 11 листопада дві російські крилаті ракети "Бандероль" порушили повітряний простір Молдови.

Також Новини.LIVE писав, що 31 жовтня Румунія зафіксувала порушення свого повітряного простору двома безпілотниками. Для реагування на загрозу військові підняли чотири винищувачі F-16 та вертоліт IAR-330 SOCAT. Через інцидент жителів шести повітів попередили про небезпеку.

Чорне море Румунія дрони безпілотник торгові судна
Леонід Ужва - Редактор новин
Автор:
Леонід Ужва

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