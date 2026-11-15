Российские военные с дронами. Фото иллюстративное: российские СМИ

В субботу вечером, 14 ноября, вблизи дельты Дуная неподалеку от румынского города Сулина беспилотники атаковали три коммерческих судна. Румынские военные радары зафиксировали воздушные цели в этом районе, из-за чего военно-воздушные силы страны дважды поднимали истребители, а премьер-министр Лука Никулеску осудил инцидент.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заявление премьер-министра Румынии Луки Никулеску в соцсети X.

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Сообщение Луки Никулеску. Фото: скриншот

Дроны атаковали три судна вблизи Румынии

По словам главы румынского правительства, после обнаружения воздушных целей румынские военные дважды задействовали боевую авиацию для реагирования на потенциальную угрозу.

"Я нахожусь в постоянном контакте с соответствующими органами; безопасность моряков — наш безусловный приоритет", — подчеркнул Никулеску.

Информации о количестве пострадавших моряков или масштабах повреждений судов Никулеску не предоставил.

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Премьер-министр назвал удары по гражданскому судоходству неприемлемыми и заявил, что они противоречат международному праву.

"Они свидетельствуют об ухудшении ситуации с безопасностью, вызванном продолжающейся войной России против Украины", — отметил чиновник.

По словам Никулеску, румынские власти продолжат сотрудничество с союзниками для укрепления безопасности в Черноморском регионе, поскольку это ключевой приоритет.

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщал, что 11 ноября две российские крылатые ракеты "Бандероль" нарушили воздушное пространство Молдовы.

Также Новини.LIVE писал, что 31 октября Румыния зафиксировала нарушение своего воздушного пространства двумя беспилотниками. Для реагирования на угрозу военные подняли четыре истребителя F-16 и вертолет IAR-330 SOCAT. Из-за инцидента жителей шести уездов предупредили об опасности.