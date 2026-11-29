В Турции на чайную плантацию упал, предположительно, украинский дрон
В ночь на 29 ноября беспилотник упал в селе Кепрюбаши на северо-востоке Турции. В результате инцидента в четырёх соседних домах выбило стекла. На место направили жандармерию и медиков, а прилегающую территорию взяли под охрану.
Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на CNN Türk.
Что известно о беспилотнике, упавшем в Турции
Утром турецкие правоохранители продолжили осмотр места падения дрона. Они собрали обломки летательного аппарата и отправили их на экспертизу.
"В ходе исследования собранных обломков установили, что это дрон-камикадзе, который использует Украина", — говорится в сообщении турецкого издания.
Что рассказали очевидцы падения дрона
По словам местного жителя Мемиша Карадумана, инцидент произошел около 01:30. Мужчина позвонил в жандармерию. Правоохранители прибыли через 10–15 минут, после чего он показал им дорогу к месту падения беспилотника.
Карадумана также сообщил, что в результате инцидента никто не погиб.
Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что в ночь на 24 ноября во время российской атаки на запад Украины вражеский дрон ненадолго залетел в воздушное пространство Польши. Польские военные получили разрешение на его сбивание, однако беспилотник изменил курс на восток.
Также мы сообщали о том, что 14 ноября вблизи румынского города Сулина дроны атаковали три коммерческих судна. Из-за появления воздушных целей недалеко от дельты Дуная Румыния дважды поднимала в небо истребители.