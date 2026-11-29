Место падения дрона в Турции, обломки беспилотника. Фото: cnnturk.com. Коллаж: Новини.LIVE

В ночь на 29 ноября беспилотник упал в селе Кепрюбаши на северо-востоке Турции. В результате инцидента в четырёх соседних домах выбило стекла. На место направили жандармерию и медиков, а прилегающую территорию взяли под охрану.

Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на CNN Türk.

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Место падения беспилотника в Турции. Фото: Hurriyet

Что известно о беспилотнике, упавшем в Турции

Утром турецкие правоохранители продолжили осмотр места падения дрона. Они собрали обломки летательного аппарата и отправили их на экспертизу.

"В ходе исследования собранных обломков установили, что это дрон-камикадзе, который использует Украина", — говорится в сообщении турецкого издания.

Обломки беспилотника. Фото: Hurriyet

Что рассказали очевидцы падения дрона

По словам местного жителя Мемиша Карадумана, инцидент произошел около 01:30. Мужчина позвонил в жандармерию. Правоохранители прибыли через 10–15 минут, после чего он показал им дорогу к месту падения беспилотника.

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Карадумана также сообщил, что в результате инцидента никто не погиб.

Двигатель беспилотника на месте падения. Фото: Hurriyet

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что в ночь на 24 ноября во время российской атаки на запад Украины вражеский дрон ненадолго залетел в воздушное пространство Польши. Польские военные получили разрешение на его сбивание, однако беспилотник изменил курс на восток.

Также мы сообщали о том, что 14 ноября вблизи румынского города Сулина дроны атаковали три коммерческих судна. Из-за появления воздушных целей недалеко от дельты Дуная Румыния дважды поднимала в небо истребители.