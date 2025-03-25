Українці боротимуться голими руками, якщо умови миру їх не влаштують, — директор ЦРУ Джон Реткліфф

Директор ЦРУ Джон Реткліфф. Фото: Doug Mills-Pool

Український народ та військові демонструють стійкий опір, попри складну ситуацію на полі бою. Навіть у разі несприятливих умов українці продовжать боротьбу.

Про це заявив директор Центрального розвідувального управління США (ЦРУ) Джон Реткліфф під час слухань у Сенаті США у вівторок, 25 березня.

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Реткліфф наголосив, що Україна вже тривалий час залишається недооціненою, однак навіть у разі несприятливих умов українці продовжать боротьбу.

"Однак я хочу зауважити, що український опір, український народ і українські військові вже кілька років недооцінюються. І, врешті-решт, я переконаний, виходячи з моїх спостережень з точки зору розвідки, що вони битимуться навіть голими руками, якщо не отримають умов, які забезпечать тривалий мир", — сказав він.

Директор ЦРУ також підкреслив, що переговори, які тривають, свідчать про прагнення президента США Дональда Трампа припинити війну на умовах, які забезпечать її остаточне завершення. Він зазначив, що американські спецслужби підтримують цю ініціативу, а мирні домовленості, якщо будуть досягнуті, не передбачатимуть виконання максималістських вимог жодної зі сторін.

"Очевидно, що щодо максималістських цілей, президент Трамп усвідомлює небезпеку того, що Росія отримає бажане. І, на мою думку, якщо мирні переговори будуть успішними, що зараз відбувається з певним прогресом, то жодна зі сторін не отримає всього, чого прагне, і максималістські цілі не будуть досягнуті", — додав посадовець.

Водночас він визнав, що наразі Росія має певну перевагу на фронті та продовжує повільне просування вперед. Однак, за словами Реткліффа, ключовим фактором залишається готовність українців до боротьби за власні інтереси.

Раніше в матеріалі Новини.LIVE ми розповідали, що відомо про Джона Реткліффа і що він каже про війну в Україні.

Також ми писали, що президент США Дональд Трамп прагне укласти угоду про перемир'я в Україні до 20 квітня.