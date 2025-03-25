Украинцы будут бороться голыми руками, если условия мира их не устроят, — директор ЦРУ Джон Рэтклифф

Директор ЦРУ Джон Рэтклифф. Фото: Doug Mills-Pool

Украинский народ и военные демонстрируют стойкое сопротивление, несмотря на сложную ситуацию на поле боя. Даже в случае неблагоприятных условий украинцы продолжат борьбу.

Об этом заявил директор Центрального разведывательного управления США (ЦРУ) Джон Рэтклифф во время слушаний в Сенате США во вторник, 25 марта.

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Рэтклифф отметил, что Украина уже длительное время остается недооцененной, однако даже в случае неблагоприятных условий украинцы продолжат борьбу.

"Однако я хочу заметить, что украинское сопротивление, украинский народ и украинские военные уже несколько лет недооцениваются. И, в конце концов, я убежден, исходя из моих наблюдений с точки зрения разведки, что они будут биться даже голыми руками, если не получат условий, которые обеспечат длительный мир", — сказал он.

Директор ЦРУ также подчеркнул, что переговоры, которые продолжаются, свидетельствуют о стремлении президента США Дональда Трампа прекратить войну на условиях, которые обеспечат ее окончательное завершение. Он добавил, что американские спецслужбы поддерживают эту инициативу, а мирные договоренности, если будут достигнуты, не будут предусматривать выполнение максималистских требований ни одной из сторон.

"Очевидно, что в отношении максималистских целей, президент Трамп осознает опасность того, что Россия получит желаемое. И, по моему мнению, если мирные переговоры будут успешными, что сейчас происходит с определенным прогрессом, то ни одна из сторон не получит всего, чего хочет, и максималистские цели не будут достигнуты", — сказал чиновник.

В то же время Рэтклифф признал, что сейчас Россия имеет определенное преимущество на фронте и продолжает медленное продвижение вперед. Однако, по его словам, ключевым фактором остается готовность украинцев к борьбе за собственные интересы.

Ранее в материале Новини.LIVE мы рассказывали, что известно о Джоне Рэтклиффе и что он говорит о войне в Украине.

Также мы писали, что президент США Дональд Трамп стремится заключить соглашение о перемирии в Украине до 20 апреля.