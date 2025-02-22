Український військовий та Starlink. Фото: Генштаб ЗСУ

Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко відреагував на загрозу відключення Starlink для України. За його словами, є альтернативні речі.

Про це Андрій Коваленко повідомив у Telegram у суботу, 22 лютого.

Читайте також:

Загроза відключення Starlink

"Через новини про Starlink точно не треба казати "пропало все". По-перше — не відключають", — наголосив Коваленко.

За його словами, на фронті є інші засоби, які також ефективно використовуються.

Допис Коваленка. Фото: скриншот

Нагадаємо, американська переговорна група під час обговорень із Києвом порушила питання щодо можливого обмеження доступу України до супутникового інтернету Starlink.

Також держсекретар США Марко Рубіо заявив, що відносини між Вашингтоном і Києвом зазнали серйозних потрясінь.