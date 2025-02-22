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У ЦПД відреагували на можливе блокування Starlink для України

22 лютого 2025 12:18
Аркадій Пастула - Редактор
Коваленко відреагував на загрозу відключення Starlink для України
Український військовий та Starlink. Фото: Генштаб ЗСУ
Аркадій Пастула - Редактор

Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко відреагував на загрозу відключення Starlink для України. За його словами, є альтернативні речі.

Про це Андрій Коваленко повідомив у Telegram у суботу, 22 лютого.

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"Через новини про Starlink точно не треба казати "пропало все". По-перше — не відключають", — наголосив Коваленко.

За його словами, на фронті є інші засоби, які також ефективно використовуються.

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Допис Коваленка. Фото: скриншот

Нагадаємо, американська переговорна група під час обговорень із Києвом порушила питання щодо можливого обмеження доступу України до супутникового інтернету Starlink.

Також держсекретар США Марко Рубіо заявив, що відносини між Вашингтоном і Києвом зазнали серйозних потрясінь.

США війна Україна Starlink ЦПД
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