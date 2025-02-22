У ЦПД відреагували на можливе блокування Starlink для України
Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко відреагував на загрозу відключення Starlink для України. За його словами, є альтернативні речі.
Про це Андрій Коваленко повідомив у Telegram у суботу, 22 лютого.
Загроза відключення Starlink
"Через новини про Starlink точно не треба казати "пропало все". По-перше — не відключають", — наголосив Коваленко.
За його словами, на фронті є інші засоби, які також ефективно використовуються.
Нагадаємо, американська переговорна група під час обговорень із Києвом порушила питання щодо можливого обмеження доступу України до супутникового інтернету Starlink.
Також держсекретар США Марко Рубіо заявив, що відносини між Вашингтоном і Києвом зазнали серйозних потрясінь.
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