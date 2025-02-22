Україна може втратити доступ до Starlink через суперечку із США щодо копалин

Пентагон. Фото: REUTERS/Joshua Roberts

Американська переговорна група під час дискусій із Києвом порушили питання про можливість припинення доступу України до супутникового інтернету Starlink у контексті переговорів щодо видобутку критично важливих корисних копалин. Після того як Президент України Володимир Зеленський відхилив початкову пропозицію Вашингтона, питання подальшого використання Starlink стало частиною переговорного процесу.

Про це повідомили джерела Reuters.

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Система Starlink, що належить компанії SpaceX Ілона Маска, забезпечує критично важливий зв’язок в Україні, зокрема для її військових. Завдяки супутниковому інтернету українські сили ефективно використовують безпілотники, що є одним із ключових компонентів у сучасній війні. Втрата доступу до цієї технології може суттєво ускладнити оборонні можливості країни.

За даними джерел Reuters, питання відключення Starlink порушувалося під час переговорів між спеціальним представником США з питань України Кітом Келлоггом та Володимиром Зеленським. Українській стороні нібито заявили, що якщо Київ не погодиться на угоду щодо розробки стратегічних копалин, він може втратити доступ до системи.

Чому США так важливо, щоб Україна підписала угоду про копалини

Конфлікт загострився після того, як Вашингтон зажадав від України надати американським компаніям право на видобуток 50% критично важливих мінералів, серед яких графіт, уран, титан і літій — ключовий компонент для виробництва акумуляторів. Зеленський відмовився від такої угоди, наголосивши, що США не надали чітких гарантій безпеки в обмін на цей крок.

Водночас Україна ще у 2024 році висловлювала готовність залучати іноземні інвестиції у видобуток корисних копалин у межах так званого "плану перемоги", який мав на меті зміцнити економічні позиції країни перед потенційними переговорами з Москвою. Однак після відхилення американської пропозиції ситуація у відносинах Києва та Вашингтона загострилася.

У Reuters зазначили, що офіційні особи у Вашингтоні, українське посольство в США та компанія SpaceX поки не коментують ситуацію. Невідомо також, наскільки серйозною є загроза відключення Starlink і чи буде знайдено компроміс.

Нагадаємо, у медіа Axios заявили, що США нібито передали Україні оновлену угоду про корисні копалини.

А журналісти The Telegraph пояснили, чому для України угода про корисні копалини невигідна та які дивні умови висунули США.