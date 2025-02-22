Украина может потерять доступ к Starlink из-за спора с США по ископаемым

Пентагон. Фото: REUTERS/Joshua Roberts

Американская переговорная группа в ходе дискуссий с Киевом подняла вопрос о возможности прекращения доступа Украины к спутниковому интернету Starlink в контексте переговоров по добыче критически важных полезных ископаемых. После того как президент Украины Владимир Зеленский отклонил первоначальное предложение Вашингтона, вопрос дальнейшего использования Starlink стал частью переговорного процесса.

Об этом сообщили источники Reuters.

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Система Starlink, принадлежащая компании SpaceX Илона Маска, обеспечивает критически важную связь в Украине, в частности для ее военных. Благодаря спутниковому интернету украинские силы эффективно используют беспилотники, что является одним из ключевых компонентов в современной войне. Потеря доступа к этой технологии может существенно осложнить оборонные возможности страны.

По данным источников Reuters, вопрос отключения Starlink поднимался во время переговоров между специальным представителем США по вопросам Украины Китом Келлоггом и Владимиром Зеленским. Украинской стороне якобы заявили, что если Киев не согласится на соглашение по разработке стратегических ископаемых, он может потерять доступ к системе.

Почему США так важно, чтобы Украина подписала соглашение об ископаемых

Конфликт обострился после того, как Вашингтон потребовал от Украины предоставить американским компаниям право на добычу 50% критически важных минералов, среди которых графит, уран, титан и литий — ключевой компонент для производства аккумуляторов. Зеленский отказался от такого соглашения, отметив, что США не предоставили четких гарантий безопасности в обмен на этот шаг.

В то же время Украина еще в 2024 году выражала готовность привлекать иностранные инвестиции к добыче полезных ископаемых в рамках так называемого "плана победы", целью которого было укрепить экономические позиции страны перед потенциальными переговорами с Москвой. Однако после отклонения американского предложения ситуация в отношениях Киева и Вашингтона обострилась.

В Reuters отметили, что официальные лица в Вашингтоне, украинское посольство в США и компания SpaceX пока не комментируют ситуацию. Неизвестно также, насколько серьезной является угроза отключения Starlink и будет ли найден компромисс.

Напомним, в медиа Axios заявили, что США якобы передали Украине обновленное соглашение о полезных ископаемых.

А журналисты The Telegraph объяснили, почему для Украины соглашение о полезных ископаемых невыгодно и какие странные условия выдвинули США.