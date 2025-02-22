В ЦПД отреагировали на возможную блокировку Starlink для Украины
Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко отреагировал на угрозу отключения Starlink для Украины. По его словам, есть альтернативные вещи.
Об этом Андрей Коваленко сообщил в Telegram в субботу, 22 февраля.
Угроза отключения Starlink
"Из-за новостей о Starlink точно не надо говорить "пропало все". Во-первых — не отключают", — подчеркнул Коваленко.
По его словам, на фронте есть другие средства, которые также эффективно используются.
Напомним, американская переговорная группа во время обсуждений с Киевом подняла вопрос о возможном ограничении доступа Украины к спутниковому интернету Starlink.
Также госсекретарь США Марко Рубио заявил, что отношения между Вашингтоном и Киевом претерпели серьезные потрясения.
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