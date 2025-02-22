Украинский военный и Starlink. Фото: Генштаб ВСУ

Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко отреагировал на угрозу отключения Starlink для Украины. По его словам, есть альтернативные вещи.

Об этом Андрей Коваленко сообщил в Telegram в субботу, 22 февраля.

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Угроза отключения Starlink

"Из-за новостей о Starlink точно не надо говорить "пропало все". Во-первых — не отключают", — подчеркнул Коваленко.

По его словам, на фронте есть другие средства, которые также эффективно используются.

Пост Коваленко. Фото: скриншот

Напомним, американская переговорная группа во время обсуждений с Киевом подняла вопрос о возможном ограничении доступа Украины к спутниковому интернету Starlink.

Также госсекретарь США Марко Рубио заявил, что отношения между Вашингтоном и Киевом претерпели серьезные потрясения.