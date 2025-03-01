Кремль може забути про плани повернутися до Європи – РНБО

Зустріч Володимира Зеленського з Дональдом Трампом та Джей Ді Венсом. Фото: REUTERS/Brian Snyder

Вчора, 28 лютого, відбулася зустріч Президента України Володимира Зеленського та американського лідера Дональда Трампа. Під час діалогу між ними прозвучало декілька гострих тез, які викликали гостру реакцію серед суспільства та політиків, проте це й вказує на зміну глобальної політики.

Таку думку висловив керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко.

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За словами Андрія Коваленко, головне зараз – не слова, а зброя, і Україна продовжить отримувати необхідне озброєння для боротьби з агресором.

Плани Кремля повернути Росію до європейського порядку денного за допомогою США залишаються нереалізованими. У сучасних геополітичних умовах Китай зміщує фокус на стратегічну співпрацю з Європою, а Росія для Пекіна залишається лише сировинним постачальником. Для Вашингтона ж Москва — це "бензоколонка" та джерело рідкісноземельних металів, які Кремль готовий віддати без жодних умов.

Однак Андрій Коваленко переконаний, що, попри намагання Росії затягнути війну, Україна має достатньо ресурсів для продовження боротьби. Тим часом у регіонах РФ починає бракувати коштів на виплати контрактникам, і про це вже відкрито повідомляється на офіційному рівні.

"Росія має відійти від своїх безглуздих вимог щодо завершення війни. Херсон і Запоріжжя — це Україна, як і всі контрольовані поки ворогом території", — підсумував Андрій Коваленко.

Нагадаємо, у ЗМІ з'явилась інформація, що Дональд Трамп нібито хоче знайти спосіб припинити постачання зброї в Україну.

Тим часом держсекретар США Марко Рубіо розкритикував Зеленського на зустрічі та заявив, що він має просити вибачення.