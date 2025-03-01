Кремль может забыть о планах вернуться в Европу — СНБО

Встреча Владимира Зеленского с Дональдом Трампом и Джей Ди Вэнсом. Фото: REUTERS/Brian Snyder

Вчера, 28 февраля, прошла встреча Президента Украины Владимира Зеленского и американского лидера Дональда Трампа. Во время диалога между ними прозвучало несколько острых тезисов, которые вызвали острую реакцию среди общества и политиков, однако это и указывает на изменение глобальной политики.

Такое мнение высказал руководитель ЦПИ СНБО Андрей Коваленко.

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По словам Андрея Коваленко, главное сейчас — не слова, а оружие, и Украина продолжит получать необходимое вооружение для борьбы с агрессором.

Планы Кремля вернуть Россию в европейскую повестку дня с помощью США остаются нереализованными. В современных геополитических условиях Китай смещает фокус на стратегическое сотрудничество с Европой, а Россия для Пекина остается лишь сырьевым поставщиком. Для Вашингтона же Москва — это "бензоколонка" и источник редкоземельных металлов, которые Кремль готов отдать без всяких условий.

Однако Андрей Коваленко убежден, что, несмотря на попытки России затянуть войну, Украина имеет достаточно ресурсов для продолжения борьбы. Между тем в регионах РФ начинает не хватать средств на выплаты контрактникам, и об этом уже открыто сообщается на официальном уровне.

"Россия должна отойти от своих бессмысленных требований по завершению войны. Херсон и Запорожье — это Украина, как и все контролируемые пока врагом территории", — подытожил Андрей Коваленко.

Напомним, в СМИ появилась информация, что Дональд Трамп якобы хочет найти способ прекратить поставки оружия в Украину.

Между тем госсекретарь США Марко Рубио раскритиковал Зеленского на встрече и заявил, что он должен извиниться.