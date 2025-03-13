Коваленко прокоментував заяву Росії щодо припинення вогню на 30 днів

Російські окупанти. Фото: росЗМІ

Керівник Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони України Андрій Коваленко прокоментував заяву представника Росії Юрія Ушакова щодо відмови на тимчасове припинення вогню. За його словами, Москва традиційно намагається викривити реальність.

Про це Андрій Коваленко написав у Telegram у четвер, 13 березня.

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Коваленко зауважив, що заява Ушакова не є офіційною відмовою Росії станом на сьогодні. За його словами, рішення ухвалює диктатор РФ Володимир Путін.

"Але Ушаков маніпулює і демонструє, що саме Росія все ще хоче "миру", і припинення вогню — це "не шлях до миру". Маніпуляція, аби мати коридор можливостей продовжувати війну і продавлювати своє бачення", — додав керівник ЦПД.

Допис Коваленка. Фото: скриншот

Нагадаємо, Ушаков заявив, що Кремль виступає проти ідеї тимчасового припинення вогню, запропонованої США.

Також ЗМІ повідомляли, що Росія передала США список вимог щодо припинення війни в Україні та відновлення відносин з Вашингтоном.