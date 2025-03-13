Коваленко прокомментировал заявление России о прекращении огня на 30 дней

Российские оккупанты. Фото: росСМИ

Руководитель Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины Андрей Коваленко прокомментировал заявление представителя России Юрия Ушакова об отказе на временное прекращение огня. По его словам, Москва традиционно пытается исказить реальность.

Об этом Андрей Коваленко написал в Telegram в четверг, 13 марта.

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Коваленко отметил, что заявление Ушакова не является официальным отказом России по состоянию на сегодня. По его словам, решение принимает диктатор РФ Владимир Путин.

"Но Ушаков манипулирует и демонстрирует, что именно Россия все еще хочет "мира", и прекращение огня — это "не путь к миру". Манипуляция, чтобы иметь коридор возможностей продолжать войну и продавливать свое видение", — добавил руководитель ЦПД.

Пост Коваленко. Фото: скриншот

Напомним, Ушаков заявил, что Кремль выступает против идеи временного прекращения огня, предложенной США.

Также СМИ сообщали, что Россия передала США список требований по прекращению войны в Украине и восстановлению отношений с Вашингтоном.