Росія не підтримує ідею 30-денного припинення вогню — деталі

Президент РФ Володимир Путін. Фото: Reuters

Росія виступає за "довгострокове врегулювання з урахуванням її позицій". Відповідно, Кремль не підтримує ідею тимчасового припинення вогню, яку запропонували США.

Про це заявив представник РФ Юрій Ушаков за підсумками телефонної розмови з радником Білого дому з нацбезпеки Майком Волцем, передають росЗМІ у четвер, 13 березня.

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Росія не підтримує ідею тимчасового припинення вогню

Ушаков наголосив на тому, що Росія хоче "довгострокового миру". Він також додав, що Україна нібито "використає перемир'я для перепочинку".

"Я, природно, прокоментував досягнуті домовленості про тимчасове перемир'я, нашу позицію виклав з приводу того, що це не що інше, як тимчасовий перепочинок для українських військових, більше нічого. Ми вважаємо, що наша мета — довгострокове мирне врегулювання, ми цього прагнемо, мирне врегулювання, яке враховує законні інтереси нашої сторони, наші заклопотаності відомі. Отакі якісь кроки, які імітують мирні дії, мені здається, нікому не потрібні в цій ситуації", — сказав Ушаков.

Нагадаємо, Україна погодилась на пропозицію США щодо тимчасового припинення вогню. Це обговорювали на переговорах в Саудівській Аравії. Після цього Президент США Дональд Трамп заявив, що його представники представлять цю ідею Москві. Він наголосив, що очікує на згоду Росії.

Президент України Володимир Зеленський пояснив, чому Київ погодився на тимчасове перемир'я. Він зазначив, що за 30-денний період Україна разом із партнерами хоче розробити конкретні безпекові зобов'язання.