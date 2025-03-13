Россия не поддерживает идею 30-дневного прекращения огня — детали

Президент РФ Владимир Путин. Фото: Reuters

Россия выступает за "долгосрочное урегулирование с учетом ее позиций". Соответственно, Кремль не поддерживает идею временного прекращения огня, которую предложили США.

Об этом заявил представитель РФ Юрий Ушаков по итогам телефонного разговора с советником Белого дома по нацбезопасности Майком Уолцем, передают росСМИ в четверг, 13 марта.

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Россия не поддерживает идею временного прекращения огня

Ушаков отметил, что Россия хочет "долгосрочного мира". Он также добавил, что Украина якобы "использует перемирие для передышки".

"Я, естественно, прокомментировал достигнутые договоренности о временном перемирии, нашу позицию изложил по поводу того, что это не что иное, как временная передышка для украинских военных, больше ничего. Мы считаем, что наша цель - долгосрочное мирное урегулирование, мы к этому стремимся, мирное урегулирование, которое учитывает законные интересы нашей стороны, наши озабоченности известны. Вот такие какие-то шаги, которые имитируют мирные действия, мне кажется, никому не нужны в этой ситуации", — сказал Ушаков.

Напомним, Украина согласилась на предложение США о временном прекращении огня. Это обсуждали на переговорах в Саудовской Аравии. После этого Президент США Дональд Трамп заявил, что его представители представят эту идею Москве. Он подчеркнул, что ожидает согласия России.

Президент Украины Владимир Зеленский объяснил, почему Киев согласился на временное перемирие. Он отметил, что за 30-дневный период Украина вместе с партнерами хочет разработать конкретные обязательства по безопасности.