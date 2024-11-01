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У ЦНС пояснили, як росіяни "роздають" квартири в Маріуполі

1 листопада 2024 14:40
Григорій Брей - Редактор
Григорій Брей
Редактор
Житло у Маріуполі — як росіяни продають квартири
Жінка біля зруйнованого будинку у Маріуполі. Фото: Reuters
Григорій Брей - Редактор
Григорій Брей
Редактор

У тимчасово окупованому Маріуполі запроваджено безвідсоткову іпотечну програму, яка доступна лише для громадян Росії. Водночас місцевим жителям, які втратили житло, пропонують квартири із захмарними цінами.

Про це повідомляє Центр національного спротиву у п'ятницю, 1 листопада.

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У тимчасово окупованому Маріуполі росіяни "запровадили" програму для отримання житла, яка, як виявилося, доступна лише для громадян РФ, переважно представників нацменшин із віддалених регіонів Росії.

"Річ у тому, що отримати пільговий кредит на помешкання можуть виключно мешканці Росії, здебільшого з далеких східних регіонів. Йдеться про безвідсоткову іпотеку для представників нацменшин РФ", — заявили у Центрі національного спротиву.

Зазначається, що для маріупольців, які залишилися без даху над головою через ворожі атаки, росіяни "пропонують" однокімнатні квартири площею 42 квадратних метрів за 6,5 мільйонів рублів, це близько 82 тисяч доларів.

Двокімнатне помешкання оцінюється в 9 мільйонів рублів, тобто понад 110 тисяч доларів США, а ціна на трикімнатну квартиру взагалі стартує від 10 мільйонів рублів.

Нагадаємо, російські загарбники видали дітям на тимчасово окупованих територіях нові глобуси, де позначили Росією деяку частину України.

Раніше у Маріупольській міській раді показали, який вигляд наразі має зруйнований завод "Азовсталь".

іпотека окупанти росіяни Маріуполь війна в Україні житло

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