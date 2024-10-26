Російський полон та повернення — Мар'яна Чечелюк поділилася спогадами

Слідча з Маріуполя Мар'яна Чечелюк після повернення з полону. Фото: Чечелюк

Слідча з Маріуполя Мар'яна Чечелюк розповіла про два роки російського полону та про повернення до життя після звільнення. Нещодавно з полону також повернувся її коханий.

Про це повідомила слідча з Маріуполя Марʼяна Чечелюк в інтерв'ю для ТСН.

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Слідча з Маріуполя Мар'яна Чечелюк поділилася болючими спогадами про російський полон і життя після звільнення.

Дівчині довелося пройти нелегкий шлях: у свої 24 роки вона пережила початок повномасштабного вторгнення у Маріуполі, бункери "Азовсталі" під постійними російськими обстрілами та полон, в якому провела два роки.

Мар'яна розповіла, що це була евакуація, цивільних обіцяли доставити до Запоріжжя на територію України, проте обманом вивезли до фільтраційних таборів.

"За п'ять місяців забути два роки — це майже неможливо. Я вірю, що колись зможу вибратися з цього і почати життя", — зазначила дівчина.

Звільнили Мар'яну наприкінці травня, той день вона майже не пам'ятає.

"В мене була пустота, я загубила себе і весь цей світ. Останні часи у полоні я почала собі казати, що ти тут проведеш своє життя. починай реально вже підлаштовуватися. Я відчувала себе "истинной зечкой", яка ходить у халатах і косинках. Мені було страшно, коли я розуміла, що це і є моє життя", — поділилася своїми емоціями під час полону слідча з Маріуполя.

Вона розповіла, що, коли нарешті повернулася додому, їй почепили на руку синьо-жовту стрічку, яку вона відтоді не знімала.

"Це асоціація з моїм новим життям", — зауважила дівчина.

Минулого тижня з полону повернувся її коханий, 28-річний азовець Владислав Андріанов. Вона думала, що буде його чекати роками.

Нині закохані проходять реабілітацію, як фізичну, так і психологічну. Потім планують одружитися.

"Найперше, про що ми почали розмовляти, що полон ми не обговорюємо. Ми живемо тут і зараз", — заявила Мар'яна.

Нагадаємо, Марʼяна Чечелюк показала першу спільну світлину зі своїм коханим Владиславом Андріановим, який напередодні повернувся з російського полону.

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