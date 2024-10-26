Російський полон та повернення — Мар'яна Чечелюк поділилася спогадами

Полон та повернення до життя — історія слідчої з Маріуполя
Слідча з Маріуполя Мар'яна Чечелюк розповіла про два роки російського полону та про повернення до життя після звільнення. Нещодавно з полону також повернувся її коханий.
Про це повідомила слідча з Маріуполя Марʼяна Чечелюк в інтерв'ю для ТСН.
Слідча з Маріуполя розповіла про російський полон
Слідча з Маріуполя Мар'яна Чечелюк поділилася болючими спогадами про російський полон і життя після звільнення.
Дівчині довелося пройти нелегкий шлях: у свої 24 роки вона пережила початок повномасштабного вторгнення у Маріуполі, бункери "Азовсталі" під постійними російськими обстрілами та полон, в якому провела два роки.
Мар'яна розповіла, що це була евакуація, цивільних обіцяли доставити до Запоріжжя на територію України, проте обманом вивезли до фільтраційних таборів.
"За п'ять місяців забути два роки — це майже неможливо. Я вірю, що колись зможу вибратися з цього і почати життя", — зазначила дівчина.
Звільнили Мар'яну наприкінці травня, той день вона майже не пам'ятає.
"В мене була пустота, я загубила себе і весь цей світ. Останні часи у полоні я почала собі казати, що ти тут проведеш своє життя. починай реально вже підлаштовуватися. Я відчувала себе "истинной зечкой", яка ходить у халатах і косинках. Мені було страшно, коли я розуміла, що це і є моє життя", — поділилася своїми емоціями під час полону слідча з Маріуполя.
Вона розповіла, що, коли нарешті повернулася додому, їй почепили на руку синьо-жовту стрічку, яку вона відтоді не знімала.
"Це асоціація з моїм новим життям", — зауважила дівчина.
Минулого тижня з полону повернувся її коханий, 28-річний азовець Владислав Андріанов. Вона думала, що буде його чекати роками.
Нині закохані проходять реабілітацію, як фізичну, так і психологічну. Потім планують одружитися.
"Найперше, про що ми почали розмовляти, що полон ми не обговорюємо. Ми живемо тут і зараз", — заявила Мар'яна.
Нагадаємо, Марʼяна Чечелюк показала першу спільну світлину зі своїм коханим Владиславом Андріановим, який напередодні повернувся з російського полону.
Раніше ми писали про те, що в Інституті вивчення війни заявили, що Росія змушена частіше проводити обміни військовополоненими з Україною. Причиною є взяття під контроль ЗСУ частини Курської області.
Читайте Новини.LIVE!