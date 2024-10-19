Марʼяна Чечелюк опублікувала першу світлину з коханим Владиславом, який повернувся з полону

Слідча з Маріуполя Мар'яна Чечелюк після повернення з полону. Фото: скриншот з відео

Слідча з Маріуполя Марʼяна Чечелюк показала першу спільну світлину зі своїм коханим Владиславом Андріановим, який напередодні повернувся з російського полону. Загалом під час 58-го обміну військовополоненими додому повернулися 95 захисників України.

Світлину з Владиславом Марʼяна Чечелюк опублікувала в Instagram у суботу, 19 жовтня.

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Марʼяна Чечелюк поділилася світлиною з Владиславом Андріановим

У ніч проти 19 жовтня вперше вдалося обміняти військових, які отримали вироки в судах Росії на тривалі терміни або довічне ув'язнення. Серед них був і боєць "Азову" Владислав Андріанов.

Дівчина Владислава Марʼяна Чечелюк поділилася світлиною з коханим та написала: "На цьому не зупиняємося та продовжуємо виборювати кожного".

"Азовець" Владислав Андріанов пережив теракт в Оленівці, а торік окупанти "засудили" його до 25 років колонії.

Відомо, що Мар’яна разом із Владиславом була у 2022 році на "Азовсталі" у Маріуполі. Дівчину з полону вдалося повернути додому 31 травня 2024 року.

Нагадаємо, що під час 58-го обміну військовополоненими, який відбувся у ніч з 18 на 19 жовтня, додому повернулися 95 захисників України, які захищали Маріуполь і "Азовсталь", Донеччину, Луганщину, Харківщину, Київщину, Чернігівщину, Херсонщину. Зокрема, 34 військовослужбовці "Азову", які боронили Маріуполь.

Також Новини.LIVE писали, що у СБУ зазначили, що повернути українців додому вдалося завдяки зусиллям Об’єднаного центру з координації пошуку та звільнення військовополонених, який виконав рішення Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.