Марьяна Чечелюк опубликовала первую фото с вернувшимся из плена любимым Владиславом

Следователь из Мариуполя Марианна Чечелюк после плена. Фото: скриншот с видео

Следователь из Мариуполя Марианна Чечелюк показала первое общее фото со своим любимым Владиславом Андриановым, который накануне вернулся из российского плена. В общей сложности во время 58-го обмена военнопленными домой вернулись 95 защитников Украины.

Фотографию с Владиславом Марьяна Чечелюк опубликовала в Instagram в субботу, 19 октября.

Читайте также:

Марьяна Чечелюк поделилась фотографией с Владиславом Андриановым

В ночь на 19 октября впервые удалось обменять военных, получивших приговоры в судах России на длительные сроки или пожизненное заключение. Среди них был и боец "Азова" Владислав Андрианов.

Девушка Владислава Марьяна Чечелюк поделилась фотографией с любимым и написала: "На этом не останавливаемся и продолжаем бороться за каждого".

"Азовец" Владислав Андрианов пережил теракт в Еленовке, а в прошлом году оккупанты "приговорили" его к 25 годам колонии.

Известно, что Марьяна вместе с Владиславом была в 2022 году на "Азовстали" в Мариуполе. Девушку из плена удалось вернуть домой 31 мая 2024 года.

Напомним, что во время 58-го обмена военнопленными, который состоялся в ночь с 18 на 19 октября, домой вернулись 95 защитников Украины, защищавших Мариуполь и "Азовсталь", Донбасс, Луганщину, Харьковщину, Киевщину, Черниговщину, Херсонщину. В частности, 34 военнослужащих "Азова", которые защищали Мариуполь.

Также Новини.LIVE писали, что в СБУ отметили, что вернуть украинцев домой удалось благодаря усилиям Объединенного центра по координации поиска и освобождения военнопленных, который выполнил решение Координационного штаба по обращению с военнопленными.