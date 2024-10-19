Обмін полоненими — у мережі з'явилося зворушливе відео зустрічі матері та сина

Як мама зустрічає синів, які два роки провели у російському полоні — відео
У результаті 58-го обміну військовополоненими додому повернули 95 українських захисників. Зустрічали воїнів рідні та близькі.
Відео обупблікував Telegram-канал "Ми-Україна".
Як зустрічали військових
З російського полону повернули воїнів, які захищали Донеччину, Луганщину, Харківщину, Київщину, Чернігівщину та Херсонщину. Деякі з них провели у полоні два з половиною роки.
На одному з відео можна побачити, як мати зустрічає синів з російського полону. Станіслав і Антон — морські піхотинці. Вони понад два роки перебували у полоні.
З полону звільнили і морпіха Дениса Харченка, який 30 місяців був у полоні росіян. Він з перших днів війни захищав Маріуполь. За 32 км до Маріуполя він потрапив в полон, під час захисту заводу Ілліча. Його прийшла зустрічати мати.
"Це пекло вже закінчилось", — каже жінка.
Захисника "Азовсталі" Івана зустрічала наречена Діана, яка чекала його весь цей час. Чоловік був у російському полоні понад два роки.
А для однієї з жінок повернення чоловіка з полону стало повною несподіванкою.
Вона прийшла підтримати рідних і не сподівалась побачити серед звільнених свого чоловіка, якого чекала 30 місяців. Всі до останнього тримали у секреті, що він теж повернеться.
Нагадаємо, у рамках обміну додому повернувся журналіст, активіст й співзасновник Центру прав людини ZMINA Максим Буткевич.
Також ми писали, чому 58-й обмін полоненими був особливим.
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