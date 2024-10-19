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Як мама зустрічає синів, які два роки провели у російському полоні — відео

19 жовтня 2024 10:22
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор
Обмін полоненими — у мережі з'явилося зворушливе відео зустрічі матері та сина
Жінка зустрічає сина з полону. Фото: Володимир Зеленський
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор

У результаті 58-го обміну військовополоненими додому повернули 95 українських захисників. Зустрічали воїнів рідні та близькі.

Відео обупблікував Telegram-канал "Ми-Україна".

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З російського полону повернули воїнів, які захищали Донеччину, Луганщину, Харківщину, Київщину, Чернігівщину та Херсонщину. Деякі з них провели у полоні два з половиною роки.

На одному з відео можна побачити, як мати зустрічає синів з російського полону. Станіслав і Антон — морські піхотинці. Вони понад два роки перебували у полоні.
 

З полону звільнили і морпіха Дениса Харченка, який 30 місяців був у полоні росіян. Він з перших днів війни захищав Маріуполь. За 32 км до Маріуполя він потрапив в полон, під час захисту заводу Ілліча. Його прийшла зустрічати мати.

"Це пекло вже закінчилось", — каже жінка.

Захисника "Азовсталі" Івана зустрічала наречена Діана, яка чекала його весь цей час. Чоловік був у російському полоні понад два роки.

А для однієї з жінок повернення чоловіка з полону стало повною несподіванкою.

Вона прийшла підтримати рідних і не сподівалась побачити серед звільнених свого чоловіка, якого чекала 30 місяців. Всі до останнього тримали у секреті, що він теж повернеться.

Нагадаємо, у рамках обміну додому повернувся журналіст, активіст й співзасновник Центру прав людини ZMINA Максим Буткевич.

Також ми писали, чому 58-й обмін полоненими був особливим.

військовослужбовці Маріуполь полонені військові Азовсталь

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