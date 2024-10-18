З російського полону повернувся правозахисник Максим Буткевич

Максим Буткевич. Фото: RFE/RL

З російського полону звільнили правозахисника, співзасновника Центру прав людини ZMINA Максима Буткевича. Він повернувся з полону в рамках обміну 95 на 95, який відбувся сьогодні між Україною і державою-агресором.

Про це його батько Олександр Буткевич повідомив ZMINA у п'ятницю, 18 жовтня.

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Правозахисник повернувся з полону

За словами Буткевича-старшого, йому зателефонували з Координаційного штабу та повідомили, що його сина Максима повернули внаслідок обміну військовополоненими і що він перебуває на території України.

Окрім того, російські ЗМІ раніше повідомили, що сьогодні відбувся обмін військовополоненими між Україною та Росією у форматі 95 на 95. Посередником при цьому виступали ОАЕ.

Що відомо про Максима Буткевича

Максим Буткевич понад 20 років присвятив правозахисній діяльності. Він був співзасновником та координатором проєкту "Без кордонів". Також співзасновником і членом правління Центру прав людини ZMINA.

Протягом багатьох років Максим виступав одним з організаторів та модератором показів і подій міжнародного фестивалю документального кіно про права людини Docudays UA. Також він входив до Громадської ради при Міністерстві внутрішніх справ України.

Правозахисник читав лекції про права людини та мову ворожнечі для журналістів, активістів, працівників МВС та владних структур в Україні та в інших країнах на запрошення. Окрім того, він працював в офісі Управління Верховного комісара в справах біженців ООН в Україні.

Служба у війську

До лав ЗСУ чоловік приєднався у березні 2022 року, до російського полону потрапив у червні 2022-го.

У березні 2023 року так званий "суд" на тимчасово окупованій частині Луганській області призначив правозахиснику та військовому Максиму Буткевичу 13 років колонії за те, що він, нібито, перебуваючи в Сєвєродонецьку, поранив двох жінок, здійснивши постріл з гранатомету по під’їзд житлового будинку.

Апеляційний суд в Москві залишив вирок чинним, однак ухвалив зарахувати до терміну ув’язнення фактичний час перебування Максима під вартою з 19 серпня 2022 року.

Раніше ми писали, що російські пропагандистські Z-канали стали виправдовувати та навіть хвалити розстріл полонених бійців ЗСУ армією РФ. Найпопулярніші у Росії канали так званих "воєнкорів" порівняли ЗСУ з нацистами й забули про третю статтю Женевської конвенції.

Нагадаємо, доброволець 24-ї ОШБ "Айдар" Станіслав Бунятов "Осман" повідомив деталі розстрілу українських військових у Курській області.