Из российского плена вернулся правозащитник Максим Буткевич
Из российского плена освободили правозащитника, соучредителя Центра прав человека ZMINA Максима Буткевича. Он вернулся из плена в рамках обмена 95 на 95, который состоялся сегодня между Украиной и государством-агрессором.
Об этом отец Александр Буткевич сообщил ZMINA в пятницу, 18 октября.
Правозащитник вернулся из плена
По словам Буткевича-старшего, ему позвонили из Координационного штаба и сообщили, что его сын Максим вернулся в результате обмена военнопленными и что он находится на территории Украины.
Кроме того, российские СМИ ранее сообщили, что сегодня состоялся обмен военнопленными между Украиной и Россией в формате 95 на 95. Посредником выступали ОАЭ.
Что известно о Максиме Буткевиче
Максим Буткевич более 20 лет посвятил правозащитную деятельность. Он был соучредителем и координатором проекта "Без границ". Также соучредителем и членом правления Центра по правам человека ZMINA.
В течение многих лет Максим выступал одним из организаторов и модераторов показов и событий Международного фестиваля документального кино о правах человека Docudays UA. Также он входил в Общественный совет при Министерстве внутренних дел Украины.
Правозащитник читал лекции о правах человека и языке вражды для журналистов, активистов, работников МВД и властных структур в Украине и других странах по приглашению. Кроме того, он работал в офисе Управления Верховного комиссара по делам беженцев ООН в Украине.
Служба в армии
В ряды ВСУ мужчина присоединился в марте 2022 года, в российский плен попал в июне 2022-го.
В марте 2023 года так называемый "суд" на временно оккупированной части Луганской области назначил правозащитнику и военному Максиму Буткевичу 13 лет колонии за то, что он якобы, находясь в Северодонецке, ранил двух женщин, произведя выстрел из гранатомета по подъезду дома.
Апелляционный суд в Москве оставил приговор в силе, однако постановил отнести к сроку заключения фактическое время пребывания Максима под стражей с 19 августа 2022 года.
Ранее мы писали, что российские пропагандистские Z-каналы стали оправдывать и даже хвалить расстрел пленных бойцов ВСУ армией РФ. Самые популярные в России каналы так называемых военкоров сравнили ВСУ с нацистами и забыли о третьей статье Женевской конвенции.
Напомним, доброволец 24 ОШБ "Айдар" Станислав Бунятов "Осман" сообщил детали расстрела украинских военных в Курской области.
Читайте Новини.LIVE!