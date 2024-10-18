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Из российского плена вернулся правозащитник Максим Буткевич

18 октября 2024 23:27
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор
Из российского плена вернулся правозащитник Максим Буткевич
Максим Буткевич. Фото: RFE/RL
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор

Из российского плена освободили правозащитника, соучредителя Центра прав человека ZMINA Максима Буткевича. Он вернулся из плена в рамках обмена 95 на 95, который состоялся сегодня между Украиной и государством-агрессором.

Об этом отец Александр Буткевич сообщил ZMINA в пятницу, 18 октября.

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По словам Буткевича-старшего, ему позвонили из Координационного штаба и сообщили, что его сын Максим вернулся в результате обмена военнопленными и что он находится на территории Украины.

Кроме того, российские СМИ ранее сообщили, что сегодня состоялся обмен военнопленными между Украиной и Россией в формате 95 на 95. Посредником выступали ОАЭ.

Что известно о Максиме Буткевиче

Максим Буткевич более 20 лет посвятил правозащитную деятельность. Он был соучредителем и координатором проекта "Без границ". Также соучредителем и членом правления Центра по правам человека ZMINA.

В течение многих лет Максим выступал одним из организаторов и модераторов показов и событий Международного фестиваля документального кино о правах человека Docudays UA. Также он входил в Общественный совет при Министерстве внутренних дел Украины.

Правозащитник читал лекции о правах человека и языке вражды для журналистов, активистов, работников МВД и властных структур в Украине и других странах по приглашению. Кроме того, он работал в офисе Управления Верховного комиссара по делам беженцев ООН в Украине.

Служба в армии

В ряды ВСУ мужчина присоединился в марте 2022 года, в российский плен попал в июне 2022-го.

В марте 2023 года так называемый "суд" на временно оккупированной части Луганской области назначил правозащитнику и военному Максиму Буткевичу 13 лет колонии за то, что он якобы, находясь в Северодонецке, ранил двух женщин, произведя выстрел из гранатомета по подъезду дома.

Апелляционный суд в Москве оставил приговор в силе, однако постановил отнести к сроку заключения фактическое время пребывания Максима под стражей с 19 августа 2022 года.

Ранее мы писали, что российские пропагандистские Z-каналы стали оправдывать и даже хвалить расстрел пленных бойцов ВСУ армией РФ. Самые популярные в России каналы так называемых военкоров сравнили ВСУ с нацистами и забыли о третьей статье Женевской конвенции.

Напомним, доброволец 24 ОШБ "Айдар" Станислав Бунятов "Осман" сообщил детали расстрела украинских военных в Курской области.

Украина Россия пленные война в Украине война

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