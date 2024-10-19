Обмен пленными — в сети появилось трогательное видео встречи матери и сына

Женщина встречает сына из плена. Фото: Владимир Зеленский

В результате 58-го обмена военнопленными домой вернули 95 украинских защитников. Встречали воинов родные и близкие.

Видео опубликовал Telegram-канал "Мы-Украина".

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Из российского плена вернули воинов, защищавших Донбасс, Луганщину, Харьковщину, Киевщину, Черниговщину и Херсонщину. Некоторые из них провели в плену два с половиной года.

На одном из видео можно увидеть, как мать встречает сыновей из российского плена. Станислав и Антон – морские пехотинцы. Они более двух лет находились в плену.

Из плена освободили и морпеха Дениса Харченко, который 30 месяцев был в плену россиян. Он с первых дней войны защищал Мариуполь. В 32 км от Мариуполя он попал в плен, во время защиты завода Ильича. Его пришла встречать мать.

"Этот ад уже закончился", — говорит женщина.

Защитника "Азовстали" Ивана встречала невеста Диана, которая ждала его все это время. Муж был в российском плену более двух лет.

А для одной из женщин возвращение мужа из плена стало полной неожиданностью.

Она пришла поддержать родных и не надеялась увидеть среди освобожденных своего супруга, которого ждала 30 месяцев. Все до последнего держали в секрете, что он тоже вернется.

Напомним, в рамках обмена домой вернулся журналист, активист и соучредитель Центра прав человека ZMINA Максим Буткевич.

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