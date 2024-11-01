Жилье в Мариуполе - как россияне продают квартиры

Женщина возле разрушенного дома в Мариуполе. Фото: Reuters

Во временно оккупированном Мариуполе введена беспроцентная ипотечная программа, которая доступна только для граждан России. В то же время местным жителям, которые потеряли жилье, предлагают квартиры по заоблачным ценам.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления в пятницу, 1 ноября.

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Ипотека на жилье в Мариуполе

Во временно оккупированном Мариуполе россияне "ввели" программу для получения жилья, которая, как оказалось, доступна только для граждан РФ, преимущественно представителей нацменьшинств из отдаленных регионов России.

В рамках этой программы россияне могут получить беспроцентный кредит на жилье в новых многоэтажках, которые строятся на месте уничтоженного жилья местного населения.

"Дело в том, что получить льготный кредит на жилье могут исключительно жители России, в основном из дальних восточных регионов. Речь идет о беспроцентной ипотеке для представителей нацменьшинств РФ", — заявили в Центре национального сопротивления.

Отмечается, что для мариупольцев, которые остались без крыши над головой из-за вражеских атак, россияне "предлагают" однокомнатные квартиры площадью 42 квадратных метров за 6,5 миллиона рублей, это около 82 тысяч долларов.

Двухкомнатное жилье оценивается в 9 миллионов рублей, то есть более 110 тысяч долларов США, а цена на трехкомнатную квартиру вообще стартует от 10 миллионов рублей.

Напомним, российские захватчики выдали детям на временно оккупированных территориях новые глобусы, где обозначили Россией некоторую часть Украины.

Ранее в Мариупольском городском совете показали, как выглядит сейчас разрушенный завод "Азовсталь".