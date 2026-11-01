Поліцейські під час масових демонстрацій у Швейцарії. Фото: srf.ch

У ніч проти 1 листопада в Цюриху та Базелі відбулися несанкціоновані демонстрації, які переросли в сутички з поліцією. Протестувальники підпалювали барикади й сміттєві контейнери, а також кидали в правоохоронців каміння, пляшки та піротехніку. Поліція застосувала водомети й гумові кулі.

Про це повідомляє швейцарський мовник SRF, інформує Новини.LIVE.

Реклама

Що відбувалося під час протестів у Цюриху

У Цюриху на вулиці вийшли кілька сотень людей. Учасники акції підпалювали барикади та сміттєві контейнери, а також закидали правоохоронців камінням, пляшками й піротехнікою.

Для розгону демонстрантів поліція застосувала водомети та гумові кулі.

Як пройшли демонстрації в Базелі

У Базелі близько 150 протестувальників пройшли центром міста. Там також підпалювали барикади. Через перекриття доріг тимчасово зупинився рух громадського транспорту.

Читайте також:

Акції пов’язують із хвилею молодіжних протестів у Франції та Німеччині. Заклики виходити на вулиці поширювалися в соціальних мережах під гаслами "GenZ regelt" та "Нам теж набридло — у Швейцарії".

Як повідомляли Новини.LIVE, 31 жовтня в Німеччині відбулися молодіжні протести проти соціальної та військової політики уряду канцлера Фрідріха Мерца. Демонстранти вимагали збільшити фінансування освіти, знизити вартість життя та відмовитися від нарощування військових витрат.

Також Новини.LIVE писали, що 25 жовтня в Празі сотні людей вийшли на акцію проти планів урядової коаліції скасувати ліцензійні збори за телебачення та радіо. Протестувальники побоювалися, що перехід на фінансування суспільних мовників із державного бюджету може загрожувати їхній незалежності.