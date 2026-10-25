Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Політика Колонки Відео
КомпаніїІнвестиціїСвіт туризмуМодаРинок праціЄвробаченняГрядкаКультВійськова економікаШтабШоу-бізнес --ТехноМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірПередоваМандриПризовЕкономістАвтоТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаСпортОлімпіадаПсихологіяЖиттяДім та городПутівникСмакРецептиТранспортКіно та серіалиМетеоМобілізаціяСаморозвитокСтильГроші ЗСУНерухомістьЕксклюзивКиївМедцентрХронікиВійськоПромоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаВідкриттяWowРинок нерухомостіТвариниСадЗСУЗаконSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаЗдоров'я +УкраїнаТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Відкриття
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Закон
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Харків
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Протест у Чехії: мешканці вимагають зберегти систему фінансування суспільних ЗМІ

Протест у Чехії: мешканці вимагають зберегти систему фінансування суспільних ЗМІ

Ua ru
25 жовтня 2026 23:24
У Празі 25 жовтня сотні людей протестували проти скасування зборів за ТБ і радіо Reuters
Протестувальники у Чехії. Фото: Reuters

У Празі сотні людей вийшли на протест проти намірів урядової коаліції скасувати ліцензійні збори за телебачення та радіо. Організатори побоюються, що перехід на фінансування суспільних мовників із державного бюджету може поставити під загрозу їхню незалежність.

Про це повідомляє iDNES, інформує Новини.LIVE.

Реклама

Що відомо про протест у Празі

Акцію на Староміській площі провела громадська ініціатива "Мільйон моментів за демократію". Учасники прийшли з прапорами Чехії та плакатами проти запропонованої реформи фінансування Чеського телебачення і Чеського радіо.

Керівник організації Мікулаш Мінар заявив, що демонстрація має стати сигналом для уряду про незгоду громадян із його планами. Він також закликав протестувальників не піддаватися на провокації та відстоювати свою позицію мирним шляхом.

"Це чіткий сигнал цьому уряду: ви справді зайшли занадто далеко. Будь ласка, не давайте себе спровокувати в найближчі тижні та місяці. Ми переможемо цей злий і ненависний уряд не силою, а завдяки нашому спокою", — сказав Мінар.

Читайте також:

Організатори акції також висловили невдоволення через прискорений розгляд відповідного законопроєкту в Палаті депутатів.

Як уряд пояснює свою ініціативу

Прем’єр-міністр Чехії Андрей Бабіш заперечив, що запропоновані зміни призведуть до націоналізації медіа або становитимуть загрозу демократії. Він зазначав, що уряд лише виконує передвиборчу обіцянку скасувати ліцензійні збори.

Проти ініціативи виступила також організація Veřejnoprávně, яка представляє працівників Чеського телебачення та Чеського радіо. Вона повідомила про намір провести цілоденний страйк 3 листопада.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що 24 жовтня в Празі протестувальники намагалися силоміць потрапити до будівлі парламенту через плани уряду змінити фінансування суспільних медіа. Уряд пропонує скасувати ліцензійні збори за телебачення та радіо й фінансувати мовників із державного бюджету, що викликало занепокоєння щодо їхньої незалежності.

Також Новини.LIVE писали, що 24 жовтня у Франції під час масових протестів через соціально-економічні проблеми сталися сутички між демонстрантами та правоохоронцями. У кількох містах поліція застосувала сльозогінний газ і водомети, а для забезпечення порядку по країні залучили близько 70 тисяч правоохоронців.

Чехія протести телебачення радіо фінансування
Крістіна Павлова - редактор стрічки новин
Автор:
Крістіна Павлова

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації