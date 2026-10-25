Протестувальники у Чехії. Фото: Reuters

У Празі сотні людей вийшли на протест проти намірів урядової коаліції скасувати ліцензійні збори за телебачення та радіо. Організатори побоюються, що перехід на фінансування суспільних мовників із державного бюджету може поставити під загрозу їхню незалежність.

Про це повідомляє iDNES, інформує Новини.LIVE.

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Що відомо про протест у Празі

Акцію на Староміській площі провела громадська ініціатива "Мільйон моментів за демократію". Учасники прийшли з прапорами Чехії та плакатами проти запропонованої реформи фінансування Чеського телебачення і Чеського радіо.

Керівник організації Мікулаш Мінар заявив, що демонстрація має стати сигналом для уряду про незгоду громадян із його планами. Він також закликав протестувальників не піддаватися на провокації та відстоювати свою позицію мирним шляхом.

"Це чіткий сигнал цьому уряду: ви справді зайшли занадто далеко. Будь ласка, не давайте себе спровокувати в найближчі тижні та місяці. Ми переможемо цей злий і ненависний уряд не силою, а завдяки нашому спокою", — сказав Мінар.

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Організатори акції також висловили невдоволення через прискорений розгляд відповідного законопроєкту в Палаті депутатів.

Як уряд пояснює свою ініціативу

Прем’єр-міністр Чехії Андрей Бабіш заперечив, що запропоновані зміни призведуть до націоналізації медіа або становитимуть загрозу демократії. Він зазначав, що уряд лише виконує передвиборчу обіцянку скасувати ліцензійні збори.

Проти ініціативи виступила також організація Veřejnoprávně, яка представляє працівників Чеського телебачення та Чеського радіо. Вона повідомила про намір провести цілоденний страйк 3 листопада.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що 24 жовтня в Празі протестувальники намагалися силоміць потрапити до будівлі парламенту через плани уряду змінити фінансування суспільних медіа. Уряд пропонує скасувати ліцензійні збори за телебачення та радіо й фінансувати мовників із державного бюджету, що викликало занепокоєння щодо їхньої незалежності.

Також Новини.LIVE писали, що 24 жовтня у Франції під час масових протестів через соціально-економічні проблеми сталися сутички між демонстрантами та правоохоронцями. У кількох містах поліція застосувала сльозогінний газ і водомети, а для забезпечення порядку по країні залучили близько 70 тисяч правоохоронців.