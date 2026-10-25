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Главная Новости дня Протест в Чехии: жители требуют сохранить систему финансирования общественных СМИ

Протест в Чехии: жители требуют сохранить систему финансирования общественных СМИ

Ua ru
25 октября 2026 23:24
25 октября в Праге сотни людей вышли на протест против отмены сборов за телевидение и радио Reuters
Протестующие в Чехии. Фото: Reuters

В Праге сотни людей вышли на протест против намерений правительственной коалиции отменить лицензионные сборы за телевидение и радио. Организаторы опасаются, что переход на финансирование общественных вещателей из государственного бюджета может поставить под угрозу их независимость.

Об этом сообщает iDNES, передает Новини.LIVE.

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Что известно о протесте в Праге

Акцию на Староместской площади провела общественная инициатива "Миллион моментов за демократию". Участники пришли с флагами Чехии и плакатами против предложенной реформы финансирования Чешского телевидения и Чешского радио.

Руководитель организации Микулаш Минар заявил, что демонстрация должна стать сигналом для правительства о несогласии граждан с его планами. Он также призвал протестующих не поддаваться на провокации и отстаивать свою позицию мирным путем.

"Это четкий сигнал этому правительству: вы действительно зашли слишком далеко. Пожалуйста, не дайте себя спровоцировать в ближайшие недели и месяцы. Мы победим это злое и ненавистное правительство не силой, а благодаря нашему спокойствию", — сказал Минар.

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Организаторы акции также выразили недовольство в связи с ускоренным рассмотрением соответствующего законопроекта в Палате депутатов.

Как правительство объясняет свою инициативу

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш опроверг, что предложенные изменения приведут к национализации СМИ или будут представлять угрозу для демократии. По его словам, правительство лишь выполняет предвыборное обещание отменить лицензионные сборы.

Против инициативы выступила также организация Veřejnoprávně, представляющая работников Чешского телевидения и Чешского радио. Она сообщила о намерении провести целодневную забастовку 3 ноября.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что 24 октября в Праге протестующие пытались силой проникнуть в здание парламента из-за планов правительства изменить финансирование общественных СМИ. Правительство предлагает отменить лицензионные сборы за телевидение и радио и финансировать вещателей из государственного бюджета, что вызвало опасения относительно их независимости.

Также Новини.LIVE писали, что 24 октября во Франции во время массовых протестов из-за социально-экономических проблем произошли столкновения между демонстрантами и правоохранителями. В нескольких городах полиция применила слезоточивый газ и водометы, а для обеспечения порядка по всей стране было задействовано около 70 тысяч правоохранителей.

Чехия протесты телевидение радио финансирование
Кристина Павлова - редактор ленты новостей
Автор:
Кристина Павлова

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