Протест в Чехии: жители требуют сохранить систему финансирования общественных СМИ
В Праге сотни людей вышли на протест против намерений правительственной коалиции отменить лицензионные сборы за телевидение и радио. Организаторы опасаются, что переход на финансирование общественных вещателей из государственного бюджета может поставить под угрозу их независимость.
Об этом сообщает iDNES, передает Новини.LIVE.
Что известно о протесте в Праге
Акцию на Староместской площади провела общественная инициатива "Миллион моментов за демократию". Участники пришли с флагами Чехии и плакатами против предложенной реформы финансирования Чешского телевидения и Чешского радио.
Руководитель организации Микулаш Минар заявил, что демонстрация должна стать сигналом для правительства о несогласии граждан с его планами. Он также призвал протестующих не поддаваться на провокации и отстаивать свою позицию мирным путем.
"Это четкий сигнал этому правительству: вы действительно зашли слишком далеко. Пожалуйста, не дайте себя спровоцировать в ближайшие недели и месяцы. Мы победим это злое и ненавистное правительство не силой, а благодаря нашему спокойствию", — сказал Минар.
Организаторы акции также выразили недовольство в связи с ускоренным рассмотрением соответствующего законопроекта в Палате депутатов.
Как правительство объясняет свою инициативу
Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш опроверг, что предложенные изменения приведут к национализации СМИ или будут представлять угрозу для демократии. По его словам, правительство лишь выполняет предвыборное обещание отменить лицензионные сборы.
Против инициативы выступила также организация Veřejnoprávně, представляющая работников Чешского телевидения и Чешского радио. Она сообщила о намерении провести целодневную забастовку 3 ноября.
Ранее Новини.LIVE сообщали, что 24 октября в Праге протестующие пытались силой проникнуть в здание парламента из-за планов правительства изменить финансирование общественных СМИ. Правительство предлагает отменить лицензионные сборы за телевидение и радио и финансировать вещателей из государственного бюджета, что вызвало опасения относительно их независимости.
Также Новини.LIVE писали, что 24 октября во Франции во время массовых протестов из-за социально-экономических проблем произошли столкновения между демонстрантами и правоохранителями. В нескольких городах полиция применила слезоточивый газ и водометы, а для обеспечения порядка по всей стране было задействовано около 70 тысяч правоохранителей.