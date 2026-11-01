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Главная Новости дня В Цюрихе и Базеле произошли массовые столкновения протестующих с полицией

В Цюрихе и Базеле произошли массовые столкновения протестующих с полицией

Ua ru
1 ноября 2026 11:49
В Швейцарии протесты в Цюрихе и Базеле переросли в столкновения с полицией srf.ch
Полицейские во время массовых демонстраций в Швейцарии. Фото: srf.ch

В ночь на 1 ноября в Цюрихе и Базеле прошли несанкционированные демонстрации, которые переросли в столкновения с полицией. Протестующие поджигали баррикады и мусорные контейнеры, а также бросали в правоохранителей камни, бутылки и пиротехнику. Полиция применила водометы и резиновые пули.

Об этом сообщает швейцарская телерадиокомпания SRF, передает Новини.LIVE.

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Что происходило во время протестов в Цюрихе

В Цюрихе на улицы вышли несколько сотен человек. Участники акции поджигали баррикады и мусорные контейнеры, а также закидывали правоохранителей камнями, бутылками и пиротехникой.

Для разгона демонстрантов полиция применила водометы и резиновые пули.

Как прошли демонстрации в Базеле

В Базеле около 150 протестующих прошли по центру города. Там также поджигали баррикады. Из-за перекрытия дорог временно остановилось движение общественного транспорта.

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Акции связывают с волной молодежных протестов во Франции и Германии. Призывы выходить на улицы распространялись в социальных сетях под лозунгами "GenZ regelt" и "Нам тоже надоело — в Швейцарии".

Как сообщали Новини.LIVE, 31 октября в Германии прошли молодежные протесты против социальной и военной политики правительства канцлера Фридриха Мерца. Демонстранты требовали увеличить финансирование образования, снизить стоимость жизни и отказаться от наращивания военных расходов.

Также Новини.LIVE писали, что 25 октября в Праге сотни людей вышли на акцию против планов правительственной коалиции отменить лицензионные сборы за телевидение и радио. Протестующие опасались, что переход на финансирование общественных вещателей из государственного бюджета может поставить под угрозу их независимость.

полиция протесты Швейцария Цюрих Базель
Кристина Павлова - редактор ленты новостей
Автор:
Кристина Павлова

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