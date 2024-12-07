У Мінкульті прокоментувало призначення Сергія Бикова керівником Центру страткомунікацій

Сергій Биков. Фото: facebook.com/bykov.serhii

У Мінкульті прокоментували призначення нового керівника Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки. Сергія Бикова звинувачують в підтримці колишнього нардепа-зрадника Віктора Медведчука.

Про це повідомив заступник міністра культури та стратегічних комунікацій з питань європейської інтеграції Андрій Наджос у коментарі "Укрінформу" у суботу, 7 грудня.

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Призначення керівника

На посаду в.о. директора Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки був призначений політичний консультант Сергій Биков. За інформацією ЗМІ, раніше він підтримував Віктора Медведчука.

"Після зміни назви міністерства у вересні 2024 року до сфери нашої компетенції були віднесені питання стратегічних комунікацій та розпочався процес формування нової стратегії. Цей новий пріоритет вимагає від міністерства суттєвого посилення відповідних спроможностей існуючих структур у рамках міністерства", — зазначив Наджос.

За його словами, однією з таких ключових структур є Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки. До останнього часу він мав статус підрозділу "Укрінформу". Однак він не дозволяє Центру повною мірою реалізовувати нові завдання міністерства у сфері стратегічних комунікацій.

"Інституційне посилення роботи Центру передбачене Планом заходів з реалізації Стратегії інформаційної безпеки на період до 2025 року. Тому керівництвом міністерства було ухвалено логічне рішення про здійснення необхідних юридичних процедур для введення Центру у правове поле шляхом перейменування іншого державного підприємства у сфері управління МКСК", — розповів Наджос.

Він пояснив, що для успішної перереєстрації виникла потреба тимчасового призначення Сергія Бикова, який раніше працював у Центрі, на посаду в.о. директора державного підприємства.

Заступник міністра наголосив, що реєстрація буде здійснена швидко, і після її завершення міністерство проведе відкритий та прозорий процес відбору нового керівника Центру.

Реакція Бикова

Биков заперечив усі звинувачення щодо проросійської позиції та підтримки Медведчука.

"Я ніколи не співпрацював із Медведчуком чи політичними силами, які просували проросійський порядок денний. Навпаки моя позиція завжди була і залишається послідовно проукраїнською", — наголосив він.

За його словами, у 2014 році, коли окупанти вперше розпочали агресію проти України, він публічно зосереджував увагу на незаконну анексію Криму.

"Вже тоді я публікував дописи, де прямо називав так звані "вибори" в "ЛДНР" фікцією та виступав проти будь-якого надання ОРДЛО особливого статусу. Більше того, я вважав і вважаю так звані "мирні плани Путіна" не інакше як пропозицією капітуляції України перед державою-агресором", — заявив Биков.

Допис Бикова. Фото: скриншот

У чому його звинувачують

За даними ЗМІ, Сергій Биков після Революції Гідності активно висловлював підтримку Віктору Медведчуку. Він нібито виступав на підтримку "мирного плану Медведчука" та заявляв, що співпраця з ЄС та НАТО є помилкою.

За інформацією журналістів, Биков також називав Революцію Гідності "державним переворотом".

Нагадаємо, протягом останніх двох років Міністерство культури витратило понад 24 мільйони гривень на закупівлю книжок, які мали сприяти зміцненню національної єдності. Однак більшість з цих видань досі залишаються на складах.

Раніше у Мінкульті відреагували на критику телемарафону. Там заявили, що розпочали шлях змін.