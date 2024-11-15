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Мінкульт за два роки витратив 24 млн грн на книги, але є нюанс

15 листопада 2024 18:23
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор
Мінкульт за два роки витратив 24 млн грн на книги, але вони досі на складах
Книги. Фото ілюстративне: Astor School
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор

Міністерство культури за два роки витратило понад 24 мільйони гривень на книжки, які мають зміцнювати національну єдність українців. Проте більша їх частина так і лишилася на складах.

Про це повідомило видання NGL.media у п'ятницю, 15 листопада.

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За даними аудиторів, виявилось, що значна частина накладів просто залишається на складах — у деяких випадках до 90%.

"Низький відсоток розповсюдження виданих книг вказує на відсутність необхідності у їх виданні, недосягнення мети щодо поширення інформаційного продукту", — йдеться у звіті Держаудитслужби.

У звіті Держаудитслужби зазначено, що протягом 2022-2023 роках з тисячі примірників книжки "Одна Україна, один народ. Розмови з Леонідом Кравчуком" було розповсюджено лише 459 примірників, з яких 168 примірників отримав сам Мінкульт. 48-сторінковий буклет для підлітків "Слава Україні!" та "Казки маленьких патріотів", передані Центру захисту інформаційного простору України в кінці 2023 року, станом на серпень 2024 року зберігалися на складі.

За цю послугу ЦЗІПУ також сплачує державними грошима.

При цьому Кабмін має намір продовжувати програму "Книга для зміцнення національної єдності". Він приймає заявки на новий конкурс серед видавництв.

Раніше ми писали, що неподалік від Сіверська у 2023 році бійці Четвертого лінійного батальйону Президентської бригади виявили унікальну знахідку — старовинну Біблію 1908 року видання. 

Нагадуємо, на пункті пропуску в Одеській області прикордонники виявили історичні пам'ятки та стародруки. Реліквії намагалися вивезти до Румунії та Молдови.

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