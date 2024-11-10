Бійці ЗСУ знайшли Біблію у зруйнованому домі

Cтаровинна Біблія. Фото ілюстративне: UCA News

Неподалік від Сіверська у 2023 році бійці Четвертого лінійного батальйону Президентської бригади виявили унікальну знахідку — старовинну Біблію 1908 року видання. Книга перебувала у розбитій стіні знищеного окупантами будинку.

Про це повідомили у СтратКомі ЗСУ у неділю, 10 листопада.

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Біблія у зруйнованому будинку

Священна для християн книга перебувала в розбитій стіні. Військові, які її знайшли, навіть не впевнені, чи знали про її існування останні господарі хати.

Бійці передали книгу до Служби військових капеланів ЗСУ. У разі, якщо виявити власників книги не вдасться, її передадуть до музею.

Виявлена українськими бійцями Біблія. Фото: СтратКом ЗСУ

Раніше ми писали, що у Ватикані знайшли втрачену главу Біблії.

Нагадуємо, на пункті пропуску в Одеській області прикордонники виявили історичні пам'ятки та стародруки. Реліквії намагалися вивезти до Румунії та Молдови.