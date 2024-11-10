Бійці ЗСУ знайшли Біблію у зруйнованому домі

Воїни ЗСУ виявили старовинну Біблію у зруйнованій ворогом будівлі
Неподалік від Сіверська у 2023 році бійці Четвертого лінійного батальйону Президентської бригади виявили унікальну знахідку — старовинну Біблію 1908 року видання. Книга перебувала у розбитій стіні знищеного окупантами будинку.
Про це повідомили у СтратКомі ЗСУ у неділю, 10 листопада.
Біблія у зруйнованому будинку
Священна для християн книга перебувала в розбитій стіні. Військові, які її знайшли, навіть не впевнені, чи знали про її існування останні господарі хати.
Бійці передали книгу до Служби військових капеланів ЗСУ. У разі, якщо виявити власників книги не вдасться, її передадуть до музею.
Раніше ми писали, що у Ватикані знайшли втрачену главу Біблії.
Нагадуємо, на пункті пропуску в Одеській області прикордонники виявили історичні пам'ятки та стародруки. Реліквії намагалися вивезти до Румунії та Молдови.
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