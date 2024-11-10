Бойцы ВСУ нашли Библию в разрушенном доме

Воины ВСУ обнаружили старинную Библию в разрушенном врагом доме
Недалеко от Северска в 2023 году бойцы Четвертого линейного батальона Президентской бригады обнаружили уникальную находку — старинную Библию 1908 года издания. Книга находилась в разбитой стене уничтоженного оккупантами дома.
Об этом сообщили в СтратКоме ВСУ в воскресенье, 10 ноября.
Библия в разрушенном доме
Священная для христиан книга находилась в разбитой стене. Нашедшие ее военные даже не уверены, знали ли о ее существовании последние хозяева дома.
Бойцы передали книгу в Службу военных капелланов ВСУ. В случае, если обнаружить владельцев книги не удастся, ее передадут музею.
Ранее мы писали, что в Ватикане нашли утраченную главу Библии.
Напомним, на пункте пропуска в Одесской области пограничники обнаружили исторические памятники и старопечатные издания. Реликвии пытались вывезти в Румынию и Молдову.
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