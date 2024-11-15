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Минкульт за два года потратил 24 млн грн на книги, но есть нюанс

15 ноября 2024 18:23
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор
Минкульт за два года потратил 24 млн грн на книги, но они до сих пор на складах
Книги. Фото иллюстративное: Astor School
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор

Министерство культуры за два года потратило более 24 миллионов гривен на книги, которые должны укреплять национальное единство украинцев. Однако большая их часть так и осталась на складах.

Об этом сообщило издание NGL.media в пятницу, 15 ноября.

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По данным аудиторов, выяснилось, что значительная часть тиражей просто остается на складах — в некоторых случаях до 90%.

"Низкий процент распространения изданных книг указывает на отсутствие необходимости в их издании, недостижение цели распространения информационного продукта", — говорится в отчете Госаудитслужбы.

В отчете Госаудитслужбы отмечено, что в течение 2022-2023 годов из тысячи экземпляров книги "Одна Украина, один народ. Разговоры с Леонидом Кравчуком" было распространено только 459 экземпляров, из которых 168 экземпляров получил сам Минкульт. 48-страничный буклет для подростков "Слава Україні!" и "Сказки маленьких патриотов", переданные Центру защиты информационного пространства Украины в конце 2023 года, по состоянию на август 2024 хранились на складе.

За эту услугу ЦЗИПУ также платит государственными деньгами.

При этом Кабмин намерен продолжать программу "Книга по укреплению национального единства". Он принимает заявки на новый конкурс среди издательств.

Ранее мы писали, что неподалеку от Северска в 2023 году бойцы Четвертого линейного батальона Президентской бригады обнаружили уникальную находку — старинную Библию 1908 издания.

Напомним, на пункте пропуска в Одесской области пограничники обнаружили исторические памятники и старопечатные издания. Реликвии пытались вывезти в Румынию и Молдову.

Кабинет министров война Минкульт книги Украина

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