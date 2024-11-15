Минкульт за два года потратил 24 млн грн на книги, но они до сих пор на складах

Книги. Фото иллюстративное: Astor School

Министерство культуры за два года потратило более 24 миллионов гривен на книги, которые должны укреплять национальное единство украинцев. Однако большая их часть так и осталась на складах.

Об этом сообщило издание NGL.media в пятницу, 15 ноября.

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По данным аудиторов, выяснилось, что значительная часть тиражей просто остается на складах — в некоторых случаях до 90%.

"Низкий процент распространения изданных книг указывает на отсутствие необходимости в их издании, недостижение цели распространения информационного продукта", — говорится в отчете Госаудитслужбы.

В отчете Госаудитслужбы отмечено, что в течение 2022-2023 годов из тысячи экземпляров книги "Одна Украина, один народ. Разговоры с Леонидом Кравчуком" было распространено только 459 экземпляров, из которых 168 экземпляров получил сам Минкульт. 48-страничный буклет для подростков "Слава Україні!" и "Сказки маленьких патриотов", переданные Центру защиты информационного пространства Украины в конце 2023 года, по состоянию на август 2024 хранились на складе.

За эту услугу ЦЗИПУ также платит государственными деньгами.

При этом Кабмин намерен продолжать программу "Книга по укреплению национального единства". Он принимает заявки на новый конкурс среди издательств.

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