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В Центре страткоммуникаций скандал из-за нового руководителя

7 декабря 2024 19:30
Аркадий Пастула - Редактор
В Минкульте прокомментировали назначение Сергея Быкова руководителем Центра страткоммуникаций
Сергей Быков. Фото: facebook.com/bykov.serhii
Аркадий Пастула - Редактор

В Минкульте прокомментировали назначение нового руководителя Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности. Сергея Быкова обвиняют в поддержке бывшего нардепа-предателя Виктора Медведчука.

Об этом сообщил заместитель министра культуры и стратегических коммуникаций по вопросам европейской интеграции Андрей Наджос в комментарии "Укринформу" в субботу, 7 декабря.

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Назначение руководителя

На должность и.о. директора Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности был назначен политический консультант Сергей Быков. По информации СМИ, ранее он поддерживал Виктора Медведчука.

"После изменения названия министерства в сентябре 2024 года к сфере нашей компетенции были отнесены вопросы стратегических коммуникаций и начался процесс формирования новой стратегии. Этот новый приоритет требует от министерства существенного усиления соответствующих возможностей существующих структур в рамках министерства", — отметил Наджос.

По его словам, одной из таких ключевых структур является Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности. До последнего времени он имел статус подразделения "Укринформа". Однако он не позволяет Центру в полной мере реализовывать новые задачи министерства в сфере стратегических коммуникаций.

"Институциональное усиление работы Центра предусмотрено Планом мероприятий по реализации Стратегии информационной безопасности на период до 2025 года. Поэтому руководством министерства было принято логичное решение об осуществлении необходимых юридических процедур для введения Центра в правовое поле путем переименования другого государственного предприятия в сфере управления МКСК", — рассказал Наджос.

Он объяснил, что для успешной перерегистрации возникла необходимость временного назначения Сергея Быкова, который ранее работал в Центре, на должность и.о. директора государственного предприятия.

Заместитель министра подчеркнул, что регистрация будет осуществлена быстро, и после ее завершения министерство проведет открытый и прозрачный процесс отбора нового руководителя Центра.

Реакция Быкова

Быков отрицает все обвинения в пророссийской позиции и поддержке Медведчука.

"Я никогда не сотрудничал с Медведчуком или политическими силами, которые продвигали пророссийскую повестку дня. Наоборот моя позиция всегда была и остается последовательно проукраинской", — подчеркнул он.

По его словам, в 2014 году, когда оккупанты впервые начали агрессию против Украины, он публично сосредотачивал внимание на незаконной аннексии Крыма. 

"Уже тогда я публиковал сообщения, где прямо называл так называемые "выборы" в "ЛДНР" фикцией и выступал против любого предоставления ОРДЛО особого статуса. Более того, я считал и считаю так называемые "мирные планы Путина" не иначе как предложением капитуляции Украины перед государством-агрессором", — заявил Быков.

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Пост Быкова. Фото: скриншот

В чем его обвиняют

По данным СМИ, Сергей Быков после Революции Достоинства активно выражал поддержку Виктору Медведчуку. Он якобы выступал в поддержку "мирного плана Медведчука" и заявлял, что сотрудничество с ЕС и НАТО является ошибкой.

По информации журналистов, Быков также называл Революцию Достоинства "государственным переворотом". 

Напомним, за последние два года Министерство культуры потратило более 24 миллионов гривен на закупку книг, которые должны способствовать укреплению национального единства. Однако большинство из этих изданий до сих пор остаются на складах.

Ранее в Минкульте отреагировали на критику телемарафона. Там заявили, что начали путь перемен.

Виктор Медведчук скандал Минкульт нардепы руководители

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