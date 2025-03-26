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У Трампа заявили, що Україна ніколи не володіла ядерною зброєю

26 березня 2025 07:45
Аркадій Пастула - Редактор
Спецпредставник Трампа заявив, що ядерна зброя ніколи не належала Україні
Спецпредставник лідера США Річард Гренелл та Дональд Трамп. Фото: Jim Watson/Pool via REUTERS
Аркадій Пастула - Редактор

Спецпредставник президента Сполучених Штатів Америки Річард Гренелл зробив заяву щодо Будапештського меморандуму. За його словами, "ядерна зброя ніколи не належала Україні". 

Про це Річард Гренелл повідомив у соцмережі X.

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"Давайте прояснимо ситуацію з Будапештським меморандумом: ядерна зброя належала Росії і була її залишками", — заявив Гренелл.

За його словами, Україна повернула ядерну зброю Росії, оскільки вона їй не належала. Гренелл назвав цю інформацію "незручним фактом".

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Допис Гренелла. Фото: скриншот

Колишній американський посол в Україні Стівен Пайфер відреагував на заяву Гренелла. Він зазначив, що допомагав вести переговори щодо Будапештського меморандуму.

За його словами, Гренелл категорично помиляється. 

"Ядерні боєголовки в Україні були колишніми радянськими, а не російськими. Боєголовки на зберіганні перебували під виключною відповідальністю України. МБР і бомбардувальники були ліквідовані в Україні, за винятком невеликої кількості, відправленої в Росію для списання боргів", — наголосив Пайфер.

Він зауважив, що Україна вирішила відправити ядерні боєголовки до Росії для ліквідації значною мірою тому, що РФ взяла на себе зобов'язання поважати суверенітет і територіальну цілісність. 

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Допис Пайфера. Фото: скриншот
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Допис Пайфера. Фото: скриншот

Нагадаємо, лідер Польщі Анджей Дуда запропонував розмістити американську ядерну зброю на польській території.

А віцепрезидент США Джей Ді Венс зазначив, що його б здивувало бажання президента Трампа розмістити американську ядерну зброю на сході Європи.

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