Спецпредставник Трампа заявив, що ядерна зброя ніколи не належала Україні

У Трампа заявили, що Україна ніколи не володіла ядерною зброєю
Спецпредставник президента Сполучених Штатів Америки Річард Гренелл зробив заяву щодо Будапештського меморандуму. За його словами, "ядерна зброя ніколи не належала Україні".
Про це Річард Гренелл повідомив у соцмережі X.
Ядерна зброя
"Давайте прояснимо ситуацію з Будапештським меморандумом: ядерна зброя належала Росії і була її залишками", — заявив Гренелл.
За його словами, Україна повернула ядерну зброю Росії, оскільки вона їй не належала. Гренелл назвав цю інформацію "незручним фактом".
Колишній американський посол в Україні Стівен Пайфер відреагував на заяву Гренелла. Він зазначив, що допомагав вести переговори щодо Будапештського меморандуму.
За його словами, Гренелл категорично помиляється.
"Ядерні боєголовки в Україні були колишніми радянськими, а не російськими. Боєголовки на зберіганні перебували під виключною відповідальністю України. МБР і бомбардувальники були ліквідовані в Україні, за винятком невеликої кількості, відправленої в Росію для списання боргів", — наголосив Пайфер.
Він зауважив, що Україна вирішила відправити ядерні боєголовки до Росії для ліквідації значною мірою тому, що РФ взяла на себе зобов'язання поважати суверенітет і територіальну цілісність.
Нагадаємо, лідер Польщі Анджей Дуда запропонував розмістити американську ядерну зброю на польській території.
А віцепрезидент США Джей Ді Венс зазначив, що його б здивувало бажання президента Трампа розмістити американську ядерну зброю на сході Європи.
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