Спецпредставитель Трампа заявил, что ядерное оружие никогда не принадлежало Украине

У Трампа заявили, что Украина никогда не обладала ядерным оружием
Спецпредставитель президента Соединенных Штатов Америки Ричард Гренелл сделал заявление относительно Будапештского меморандума. По его словам, "ядерное оружие никогда не принадлежало Украине".
Об этом Ричард Гренелл сообщил в соцсети X.
Ядерное оружие
"Давайте проясним ситуацию с Будапештским меморандумом: ядерное оружие принадлежало России и было ее остатками", — заявил Гренелл.
По его словам, Украина вернула ядерное оружие России, поскольку оно ей не принадлежало. Гренелл назвал эту информацию "неудобным фактом".
Бывший американский посол в Украине Стивен Пайфер отреагировал на заявление Гренелла. Он отметил, что помогал вести переговоры по Будапештскому меморандуму.
По его словам, Гренелл категорически ошибается.
"Ядерные боеголовки в Украине были бывшими советскими, а не российскими. Боеголовки на хранении находились под исключительной ответственностью Украины. МБР и бомбардировщики были ликвидированы в Украине, за исключением небольшого количества, отправленного в Россию для списания долгов", — подчеркнул Пайфер.
Он отметил, что Украина решила отправить ядерные боеголовки в Россию для ликвидации в значительной степени потому, что РФ взяла на себя обязательства уважать суверенитет и территориальную целостность.
Напомним, лидер Польши Анджей Дуда предложил разместить американское ядерное оружие на польской территории.
А вице-президент США Джей Ди Вэнс отметил, что его бы удивило желание президента Трампа разместить американское ядерное оружие на востоке Европы.
Читайте Новини.LIVE!