Спецпредставитель Трампа заявил, что ядерное оружие никогда не принадлежало Украине

Спецпредставитель лидера США Ричард Гренелл и Дональд Трамп. Фото: Jim Watson/Pool via REUTERS

Спецпредставитель президента Соединенных Штатов Америки Ричард Гренелл сделал заявление относительно Будапештского меморандума. По его словам, "ядерное оружие никогда не принадлежало Украине".

Об этом Ричард Гренелл сообщил в соцсети X.

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"Давайте проясним ситуацию с Будапештским меморандумом: ядерное оружие принадлежало России и было ее остатками", — заявил Гренелл.

По его словам, Украина вернула ядерное оружие России, поскольку оно ей не принадлежало. Гренелл назвал эту информацию "неудобным фактом".

Пост Гренелла. Фото: скриншот

Бывший американский посол в Украине Стивен Пайфер отреагировал на заявление Гренелла. Он отметил, что помогал вести переговоры по Будапештскому меморандуму.

По его словам, Гренелл категорически ошибается.

"Ядерные боеголовки в Украине были бывшими советскими, а не российскими. Боеголовки на хранении находились под исключительной ответственностью Украины. МБР и бомбардировщики были ликвидированы в Украине, за исключением небольшого количества, отправленного в Россию для списания долгов", — подчеркнул Пайфер.

Он отметил, что Украина решила отправить ядерные боеголовки в Россию для ликвидации в значительной степени потому, что РФ взяла на себя обязательства уважать суверенитет и территориальную целостность.

Пост Пайфера. Фото: скриншот

Пост Пайфера. Фото: скриншот

Напомним, лидер Польши Анджей Дуда предложил разместить американское ядерное оружие на польской территории.

А вице-президент США Джей Ди Вэнс отметил, что его бы удивило желание президента Трампа разместить американское ядерное оружие на востоке Европы.