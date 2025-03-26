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У Трампа заявили, что Украина никогда не обладала ядерным оружием

26 марта 2025 07:45
Аркадий Пастула - Редактор
Спецпредставитель Трампа заявил, что ядерное оружие никогда не принадлежало Украине
Спецпредставитель лидера США Ричард Гренелл и Дональд Трамп. Фото: Jim Watson/Pool via REUTERS
Аркадий Пастула - Редактор

Спецпредставитель президента Соединенных Штатов Америки Ричард Гренелл сделал заявление относительно Будапештского меморандума. По его словам, "ядерное оружие никогда не принадлежало Украине".

Об этом Ричард Гренелл сообщил в соцсети X.

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"Давайте проясним ситуацию с Будапештским меморандумом: ядерное оружие принадлежало России и было ее остатками", — заявил Гренелл.

По его словам, Украина вернула ядерное оружие России, поскольку оно ей не принадлежало. Гренелл назвал эту информацию "неудобным фактом".

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Пост Гренелла. Фото: скриншот

Бывший американский посол в Украине Стивен Пайфер отреагировал на заявление Гренелла. Он отметил, что помогал вести переговоры по Будапештскому меморандуму.

По его словам, Гренелл категорически ошибается. 

"Ядерные боеголовки в Украине были бывшими советскими, а не российскими. Боеголовки на хранении находились под исключительной ответственностью Украины. МБР и бомбардировщики были ликвидированы в Украине, за исключением небольшого количества, отправленного в Россию для списания долгов", — подчеркнул Пайфер.

Он отметил, что Украина решила отправить ядерные боеголовки в Россию для ликвидации в значительной степени потому, что РФ взяла на себя обязательства уважать суверенитет и территориальную целостность. 

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Пост Пайфера. Фото: скриншот
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Пост Пайфера. Фото: скриншот

Напомним, лидер Польши Анджей Дуда предложил разместить американское ядерное оружие на польской территории.

А вице-президент США Джей Ди Вэнс отметил, что его бы удивило желание президента Трампа разместить американское ядерное оружие на востоке Европы.

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