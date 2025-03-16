Віткофф відповів на заяви європейських лідерів, які стверджують, що РФ не хоче миру

Спецпредставник Трампа щодо України Стівен Віткофф. Фото: Reuters

Спецпредставник Трампа Стів Віткофф не згоден із заявами низки європейських лідерів, які стверджують, що Росія не бажає припинити війну. Він вважає, що є "хороші тенденції" для досягнення миру вже найближчим часом.

Про це Віткофф сказав в інтерв'ю CBS News.

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Під час бесіди спецпредставника Трампа запитали, як він ставиться до того, що президент Франції Еммануель Макрон учора публічно заявив, що Росія нещиро прагне миру і посилює бойові дії. Віткофф, зі свого боку, не став коментувати Макрона, однак назвав подібні заяви "сумними".

"Я думаю, це сумно, коли люди роблять такі оцінки, і в них немає, обов'язково, знань із перших рук. Але я не збираюся коментувати те, що він сказав, тому що я не знаю, що він сказав", — заявив Віткофф.

Водночас він сказав, що бачив конструктивні зусилля протягом тривалого часу, щоб обговорити деталі того, що відбувається на місцях.

"Між цими двома країнами є кордон у 2000 кілометрів, і вони стикаються... стріляють один в одного і стикаються один з одним через цей кордон у 2000 миль. Це дуже, дуже складне припинення вогню, і, тим не менш, усі прихильні до цього обговорення", — сказав спецпосланець Трампа.

Крім того, Віткофф додав, що зустріч США і РФ у Саудівській Аравії, а також його візит до Москви — принесли "багато позитиву".

"Я думаю, що це все дуже, дуже хороші тенденції, і сподіваємося, що вони будуть інформувати про можливість досягнення мирної угоди найближчим часом", — зазначив представник команди Трампа.

Також ведуча запитала Віткоффа, що обговорюється окрім припинення вогню в рамках імовірної мирної угоди. Зокрема, чи йдеться про території, на що посланник Трампа відповів наступне:

"Є регіони, на які росіяни точно орієнтуються. Є ядерний реактор, який постачає значну частину електрики в Україну. Це має бути вирішено. Є доступ до портів. Є потенційна угода щодо Чорного моря, є... є багато елементів у реалізації припинення вогню тут, і я іноді порівнюю це з Газою. Але це набагато складніша ситуація, і все ж таки ніхто не кидає руки в повітря", — сказав він.

Держсекретар також наголосив, що всі зацікавлені сторони, включно з Європою, налаштовані робити все необхідне для успішного досягнення миру в Україні.

Нагадаємо, що в ефірі CNN Віткофф анонсував зустріч із переговорними групами України та Росії. Вона відбудеться наступного тижня.

Також ми писали, що президент США Дональд Трамп спробує переконати президента РФ Володимира Путіна сісти за стіл переговорів, щоб закінчити війну в Україні. Однак, якщо глава Кремля спробує маніпулювати Трампом, то він про це пошкодує. Відповідне попередження озвучив сенатор-республіканець Ліндсі Грем.