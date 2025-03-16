Уиткофф ответил на заявления европейских лидеров, которые утверждают, что РФ не хочет мира

Спецпредставитель Трампа по Украине Стивен Уиткофф. Фото: Reuters

Спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф не согласен с заявлениями ряда европейских лидеров, которые утверждают, что Россия не желает прекратить войну. Он считает, что есть "хорошие тенденции" для достижения мира уже в ближайшее время.

Об этом Уиткофф сказал в интервью CBS News.

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В ходе беседы спецпредставителя Трампа спросили, как он относится к тому, что президент Франции Эммануэль Макрон вчера публично заявил, что Россия неискренне стремится к миру и усиливает боевые действия. Уиткофф в свою очередь не стал комментировать Макрона, однако назвал подобные заявления "прискорбными".

"Я думаю, это прискорбно, когда люди делают такие оценки, и у них нет, обязательно, знаний из первых рук. Но я не собираюсь комментировать то, что он сказал, потому что я не знаю, что он сказал", — заявил Уиткофф.

В то же время он сказал, что видел конструктивные усилия в течение длительного времени, чтобы обсудить детали того, что происходит на местах.

"Между этими двумя странами есть граница в 2000 километров, и они сталкиваются... стреляют друг в друга и сталкиваются друг с другом через эту границу в 2000 миль. Это очень, очень сложное прекращение огня, и тем не менее все привержены этому обсуждению", — сказал спецпосланник Трампа.

Кроме того, Уиткофф добавил, что встреча США и РФ в Саудовской Аравии, а также его визит в Москву, принесли "много позитива".

"Я думаю, что это все очень, очень хорошие тенденции, и надеемся, что они будут информировать о возможности достижения мирного соглашения в ближайшее время", — отметил представитель команды Трампа.

Также ведущая спросила Уиткоффа, что обсуждается кроме прекращения огня в рамках вероятного мирного соглашения. В частности, есть ли речь о территориях, на что посланник Трампа ответил следующее:

"Есть регионы, на которые россияне точно ориентируются. Есть ядерный реактор, который поставляет значительную часть электричества в Украину. Это должно быть решено. Есть доступ к портам. Есть потенциальное соглашение по Черному морю, есть... есть много элементов в реализации прекращения огня здесь, и я иногда сравниваю это с Газой. Но это гораздо более сложная ситуация, и все же никто не бросает руки в воздух", — сказал он.

Госсекретарь также подчеркнул, что все заинтересованные стороны, включая Европу, настроены делать все необходимое для успешного достижения мира в Украине.

Напомним, что в эфире CNN Уиткофф анонсировал встречу с переговорными группами Украины и России. Она произойдет на предстоящей неделе.

Также мы писали, что президент США Дональд Трамп попробует убедить президента РФ Владимира Путина сесть за стол переговоров, чтобы закончить войну в Украине. Однако, если глава Кремля попробует манипулировать Трампом, то он об этом пожалеет. Соответствующее предупреждение озвучил сенатор-республиканец Линдси Грэм.