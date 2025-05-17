У Дональда Трампа народився 11-й онук — Тіффані стала мамою вперше

Лідер США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Brian Snyder

У лідера Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа народився 11-й онук Александр Трамп Булос. Внаслідок цього він пропустив переговори в Туреччині.

Про народження дитини повідомила донька Трампа Тіффані в Instagram.

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Донька лідерів Штатів Тіффані народила первістка.

"Ласкаво просимо у світ, наш солодкий хлопчику, Александр Трамп Булос. Ми любимо тебе понад усе! Дякуємо, що з’явився у нашому житті", — написала вона.

Онук Дональда Трампа. Фото: instagram.com/tiffanytrum

Зазначимо, що Тіффані одружилася в листопаді 2022 року з Майклом Булосом.

Загалом у Трампа вже 11 онуків:

п’ятеро — від сина Дональда Трампа-молодшого;

троє — від доньки Іванки та її чоловіка Джареда Кушнера;

двоє — від сина Еріка Трампа;

один — від Тіффані.

Трамп повернувся до Вашингтону

Президент США повідомив, що повернеться додому, аби побачити новонародженого онука. За його словами, він мав хорошу поїздку на Близький Схід.

"Моя донька народила дитину, і я збираюся повернутися додому і побачити цю дитину", — зазначив Трамп.

Крім того, він наголосив, що очікує зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним найближчим часом.

"Я думаю, що нам просто час це зробити", — додав Трамп.

Нагадаємо, лідер США зазначив, що зустрінеться з Путіним, як тільки вдасться це організувати.

А 16 травня Президент України Володимир Зеленський разом з партнерами провели телефонну розмову з Трампом.