У Дональда Трампа родился 11-й внук — Тиффани стала мамой впервые

Лидер США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Brian Snyder

У лидера Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа родился 11-й внук Александр Трамп Булос. Вследствие этого он пропустил переговоры в Турции.

О рождении ребенка сообщила дочь Трампа Тиффани в Instagram.

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Дочь лидеров Штатов Тиффани родила первенца.

"Добро пожаловать в мир, наш сладкий мальчик, Александр Трамп Булос. Мы любим тебя больше всего на свете! Спасибо, что появился в нашей жизни", — написала она.

Внук Дональда Трампа. Фото: instagram.com/tiffanytrum

Отметим, что Тиффани вышла замуж в ноябре 2022 года за Майкла Булоса.

Всего у Трампа уже 11 внуков:

пятеро — от сына Дональда Трампа-младшего;

трое — от дочери Иванки и ее мужа Джареда Кушнера;

двое — от сына Эрика Трампа;

один — от Тиффани.

Трамп вернулся в Вашингтон

Президент США сообщил, что вернется домой, чтобы увидеть новорожденного внука. По его словам, у него была хорошая поездка на Ближний Восток.

"Моя дочь родила ребенка, и я собираюсь вернуться домой и увидеть этого ребенка", — отметил Трамп.

Кроме того, он подчеркнул, что ожидает встречи с российским диктатором Владимиром Путиным в ближайшее время.

"Я думаю, что нам просто пора это сделать", — добавил Трамп.

Напомним, лидер США отметил, что встретится с Путиным, как только удастся это организовать.

А 16 мая Президент Украины Владимир Зеленский вместе с партнерами провели телефонный разговор с Трампом.