У Дональда Трампа родился 11-й внук — Тиффани стала мамой впервые

У Трампа родился 11-й внук — что известно
У лидера Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа родился 11-й внук Александр Трамп Булос. Вследствие этого он пропустил переговоры в Турции.
О рождении ребенка сообщила дочь Трампа Тиффани в Instagram.
Трамп снова стал дедушкой
Дочь лидеров Штатов Тиффани родила первенца.
"Добро пожаловать в мир, наш сладкий мальчик, Александр Трамп Булос. Мы любим тебя больше всего на свете! Спасибо, что появился в нашей жизни", — написала она.
Отметим, что Тиффани вышла замуж в ноябре 2022 года за Майкла Булоса.
Всего у Трампа уже 11 внуков:
- пятеро — от сына Дональда Трампа-младшего;
- трое — от дочери Иванки и ее мужа Джареда Кушнера;
- двое — от сына Эрика Трампа;
- один — от Тиффани.
Трамп вернулся в Вашингтон
Президент США сообщил, что вернется домой, чтобы увидеть новорожденного внука. По его словам, у него была хорошая поездка на Ближний Восток.
"Моя дочь родила ребенка, и я собираюсь вернуться домой и увидеть этого ребенка", — отметил Трамп.
Кроме того, он подчеркнул, что ожидает встречи с российским диктатором Владимиром Путиным в ближайшее время.
"Я думаю, что нам просто пора это сделать", — добавил Трамп.
Напомним, лидер США отметил, что встретится с Путиным, как только удастся это организовать.
А 16 мая Президент Украины Владимир Зеленский вместе с партнерами провели телефонный разговор с Трампом.
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