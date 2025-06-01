У Трампа на заставці телефона стоїть власне фото

У Трампа на шпалерах телефона власний портрет — фото
Президент США Дональд Трамп поставив на заставку свого смартфона власне фото. Це стало відомо після того, як фотографиня інформагентства Reuters зробила кадр, де лідер США стоїть із телефоном у руці.
Про це інформує "Donald Trump українською".
Трамп поставив свій портрет на шпалери телефона
Фотографиня Reuters Лія Мілліс зробила фото, на якому видно, що зображено на екрані особистого смартфона президента США Дональда Трампа.
Відповідне фото вдалося зробити під час спілкування Трампа з журналістами 30 травня 2025 року, коли президент Америки тримав свій смартфон, повернувши його екраном до журналістів.
Як виявилося, на заставці свого смартфона Трамп встановив власний портрет. Мовиться саме про офіційний портрет президента США.
Це фото викликало різні емоції серед користувачів мережі — хтось обурювався, а хтось глузував. Однак багато користувачів соцмереж наголосили, що самозакоханість Трампа не має меж. Втім, у мережі визнають, що кадр, який спіймала фотографиня, дійсно фантастичний.
Варто зазначити, що це не вперше журналісти помітили, що Трамп ставить власні портрети на заставку смартфона. Так, у січні 2025 року під час церемонії інавгурації на посаду 47 президента США фотографу AP також вдалося зловити в кадр, де було видно його смартфон. Тоді на шпалерах також був встановлений його портрет.
Нагадаємо, що нещодавно Трамп висловився щодо запровадження санкцій проти Росії.
Крім того, лідер США охарактеризував президента України Володимира Зеленського як "дуже впертого".
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