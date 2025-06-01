У Трампа на заставке телефона стоит собственное фото

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп поставил на заставку своего смартфона собственное фото. Это стало известно, после того, как фотограф информагентства Reuters сделала кадр, где лидер США стоит с телефоном в руке.

Об этом информирует "Donald Trump українською".

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Фото смартфона Дональда Трампа: leahmillis/Instagram

Трамп поставил свой портрет на обои телефона

Фотограф Reuters Лия Миллис сделала фото, на котором видно, что изображено на экране личного смартфона президента США Дональда Трампа.

Соответствующее фото удалось сделать во время общения Трампа с журналистами 30 мая 2025 года, когда президент Америки держал свой смартфон, повернув его экраном к журналистам.

Как оказалось, на заставке своего смартфона Трамп установил собственный портрет. Говорится именно об официальном портрете президента США.

Это фото вызвало разные эмоции среди пользователей сети — кто-то возмущался, а кто-то смеялся. Однако многие пользователи соцсетей отметили, что самовлюбленность Трампа не имеет границ. Впрочем, в сети признают, что кадр, который поймала фотограф, действительно фантастический.

Стоит отметить, что это не впервые журналисты заметили, что Трамп ставит собственные портреты на заставку смартфона. Так, в январе 2025 года во время церемонии инаугурации на должность 47 президента США фотографу AP также удалось поймать в кадр, где был виден его смартфон. Тогда на обоях также был установлен его портрет.

Экран телефона Трампа. Фото: "Donald Trump українською"

Напомним, что недавно Трамп высказался относительно введения санкций против России.

Кроме того, лидер США охарактеризовал президента Украины Владимира Зеленского как "очень упрямого".