Синець на руці Трампа — у Білому домі пояснили, чому він з'явився

Президент США Дональда Трамп. Фото: Reuters

На правій руці президента США Дональда Трампа помітили великий синець після його зустрічі з президентом Франції Еммануелем Макроном. У мережі почали ширитися різні чутки щодо його стану здоров’я.

Про це пише NBC.

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Прес-секретарка Білого дому Керолайн Лівітт пояснила появу видимих синців регулярними контактами Трампа з американською громадськістю.

"Президент Трамп — людина з народу. Він тисне руки щодня і цілий день", — заявила Лівітт.

Синець на правій руці Дональда Трампа. Фото: соцмережі

Це не вперше, коли на руці Трампа помічають синці. Зокрема, у 2024 році під час різних публічних заходів на його руці також було видно сліди синців. Тоді Трамп пояснив, що вони з’являються через рукостискання з тисячами людей.

Раніше ми писали, що президент США Дональд Трамп не надто привітно зустрів лідера Франції Еммануеля Макрона. Політики провели переговори щодо закінчення війни в Україні.