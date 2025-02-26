Синець на руці Трампа — у Білому домі пояснили, чому він з'явився

У Трампа на руці помітили величезний синець — цьому є пояснення
На правій руці президента США Дональда Трампа помітили великий синець після його зустрічі з президентом Франції Еммануелем Макроном. У мережі почали ширитися різні чутки щодо його стану здоров’я.
Про це пише NBC.
Чому у Трампа на руці з'явився синець
Прес-секретарка Білого дому Керолайн Лівітт пояснила появу видимих синців регулярними контактами Трампа з американською громадськістю.
"Президент Трамп — людина з народу. Він тисне руки щодня і цілий день", — заявила Лівітт.
Це не вперше, коли на руці Трампа помічають синці. Зокрема, у 2024 році під час різних публічних заходів на його руці також було видно сліди синців. Тоді Трамп пояснив, що вони з’являються через рукостискання з тисячами людей.
Раніше ми писали, що президент США Дональд Трамп не надто привітно зустрів лідера Франції Еммануеля Макрона. Політики провели переговори щодо закінчення війни в Україні.
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