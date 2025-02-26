Синяк на руке Трампа — в Белом доме объяснили, почему он появился

Президент США Дональда Трамп. Фото: Reuters

На правой руке президента США Дональда Трампа заметили большой синяк после его встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном. В сети начали распространяться различные слухи относительно его состояния здоровья.

Об этом пишет NBC.

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Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт объяснила появление видимых синяков регулярными контактами Трампа с американской общественностью.

"Президент Трамп — человек из народа. Он жмет руки ежедневно и целый день", — заявила Ливитт.

Синяк на правой руке Дональда Трампа. Фото: соцсети

Это не первый раз, когда на руке Трампа замечают синяки. В частности, в 2024 году во время различных публичных мероприятий на его руке также были видны следы синяков. Тогда Трамп объяснил, что они появляются из-за рукопожатия с тысячами людей.

Ранее мы писали, что президент США Дональд Трамп не слишком приветливо встретил лидера Франции Эммануэля Макрона. Политики провели переговоры по окончанию войны в Украине.