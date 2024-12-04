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У Трампа є три стратегії завершення війни в Україні, — Reuters

4 грудня 2024 15:14
Григорій Брей - Редактор
Григорій Брей
Редактор
Війна в Україні — Трамп має три основні пропозиції щодо закінчення війни
Дональд Трамп. Фото: Reuters
Григорій Брей - Редактор
Григорій Брей
Редактор

Новообраний президент США Дональд Трамп розглядає три основні плани завершення війни в Україні, запропоновані його радниками. Проте кожна із пропозицій включає відмову України від членства в НАТО.

Про це повідомляє видання Reuters у середу, 4 грудня.

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За даними видання, пропозиції трьох ключових радників Трампа щодо закінчення війни мають деякі спільні елементи, зокрема зняття з порядку денного питання про членство України в НАТО.

Зазначається, що радники Трампа намагатимуться змусити Москву та Київ до переговорів за допомогою батога і пряника, включаючи ідею припинення військової допомоги Україні, якщо вона відмовиться від переговорів. У разі відмови Росії від діалогу, США мають збільшити підтримку Києва.

Станом на минулий тиждень Дональд Трамп ще не скликав центральну робочу групу для конкретизації мирного плану, але відомо, що на столі є три основні пропозиції: новопризначеного представника США з питань України Кіта Келлога, обраного віцепрезидента Джей Ді Венса та колишнього в.о. голови розвідки Річарда Гренелла.

  • План Келлога включає заморожування поточних бойових ліній та призупинення планів України щодо вступу в НАТО. Україні також будуть запропоновані американські гарантії безпеки, які можуть включати збільшення поставок зброї після укладення мирної угоди.
  • План Венса передбачає створення демілітаризованої зони на теперішній лінії фронту з сильними укріпленнями, щоб зупинити можливі нові російські вторгнення, а також відмову від членства України в НАТО.
  • План Гренелла пропонує створення "автономних зон" на сході України та також передбачає відмову від членства в НАТО.

"Зрештою, мирна угода, ймовірно, залежатиме від прямої особистої взаємодії між Трампом, Путіним і Зеленським", — сказали радники.

Прессекретар Трампа Каролайн Лівітт зазначала, що Трамп сказав, що зробить все необхідне для відновлення миру й американської сили та стримування на світовій арені.

Нагадаємо, новопризначений представник США з питань України Кіт Келлог заявляв, що на цій посаді він працюватиме над забезпеченням миру через силу, враховуючи інтереси Сполучених Штатів. 

Раніше Президент України Володимир Зеленський зазначав, що лідер Кремля Володимир Путін намагається зірвати зусилля Трампа закінчити війну, які будуть після його інавгурації. 

Володимир Зеленський володимир путін Дональд Трамп перемир'я війна в Україні мирний план

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