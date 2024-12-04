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У Трампа есть три стратегии завершения войны в Украине, — Reuters

4 декабря 2024 15:14
Григорий Брей - Редактор
Григорий Брей
Редактор
Война в Украине — Трамп имеет три основных предложения по окончании войны
Дональд Трамп. Фото: Reuters
Григорий Брей - Редактор
Григорий Брей
Редактор

Новоизбранный президент США Дональд Трамп рассматривает три основных плана завершения войны в Украине, предложенные его советниками. Однако каждое из предложений включает отказ Украины от членства в НАТО.

Об этом сообщает издание Reuters в среду, 4 декабря.

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По данным издания, предложения трех ключевых советников Трампа по окончанию войны имеют некоторые общие элементы, в частности снятие с повестки дня вопроса о членстве Украины в НАТО.

Отмечается, что советники Трампа будут пытаться заставить Москву и Киев к переговорам с помощью кнута и пряника, включая идею прекращения военной помощи Украине, если она откажется от переговоров. В случае отказа России от диалога, США должны увеличить поддержку Киева.

По состоянию на прошлую неделю Дональд Трамп еще не созвал центральную рабочую группу для конкретизации мирного плана, но известно, что на столе есть три основных предложения: новоназначенного представителя США по вопросам Украины Кита Келлога, избранного вице-президента Джей Ди Венса и бывшего и.о. главы разведки Ричарда Гренелла.

  • План Келлога включает замораживание текущих боевых линий и приостановление планов Украины по вступлению в НАТО. Украине также будут предложены американские гарантии безопасности, которые могут включать увеличение поставок оружия после заключения мирного соглашения.
  • План Венса предусматривает создание демилитаризованной зоны на нынешней линии фронта с сильными укреплениями, чтобы остановить возможные новые российские вторжения, а также отказ от членства Украины в НАТО.
  • План Гренелла предлагает создание "автономных зон" на востоке Украины и также предусматривает отказ от членства в НАТО.

"В конце концов, мирное соглашение, вероятно, будет зависеть от прямого личного взаимодействия между Трампом, Путиным и Зеленским", — сказали советники.

Пресс-секретарь Трампа Каролайн Ливитт отмечала, что Трамп сказал, что сделает все необходимое для восстановления мира и американской силы и сдерживания на мировой арене.

Напомним, новоназначенный представитель США по вопросам Украины Кит Келлог заявлял, что в этой должности он будет работать над обеспечением мира через силу , учитывая интересы Соединенных Штатов.

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что лидер Кремля Владимир Путин пытается сорвать усилия Трампа закончить войну после его инаугурации.

Владимир Зеленский владимир путин Дональд Трамп перемирие война в Украине мирный план

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