Співробітники служб екстреної допомоги біля пошкодженої будівлі після землетрусу. Фото: Поліцейське управління Нагку

У високогірних районах Тибету 22 жовтня стався руйнівний землетрус силою 7 балів, який призвів до загибелі щонайменше 16 осіб. Епіцентр залягав неподалік міста Нагку. До місця катастрофи вже вирушили спеціальні групи для пошуку та порятунку людей.

Про це повідомляє CNN, передає Новини.LIVE.

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Зруйновані будинки та масова зупинка поїздів

Підземні поштовхи магнітудою 7 балів завдали суттєвої шкоди інфраструктурі Тибетського регіону в четвер, 22 жовтня. За офіційними даними китайського державного інформаційного агентства "Сіньхуа", стихія повністю зруйнувала щонайменше 339 житлових будинків.

Точна кількість жертв може зрости, але наразі підтверджено загибель 16 людей та десятки поранених. Через небезпеку подальших обвалів управління залізниць ухвалило рішення про негайне призупинення руху всіх поїздів через постраждалі території. Наразі масштаби завданих збитків продовжують оцінювати.

Епіцентр катастрофи розташований на відстані 183 кілометрів на східно-північний схід від міста Нагку. Як зазначає Китайський центр мереж сейсмічних досліджень, ця місцевість є надзвичайно складною для роботи, оскільки середня висота в радіусі п'яти кілометрів від центру коливань перевищує 4800 метрів.

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Туди вже прямує спеціальна пошуково-рятувальна команда. В найближчих селах виявили щонайменше двох травмованих, вцілілі будинки вкрилися глибокими тріщинами.

Новини.LIVE повідомляли, що в жовтні у Непалі влада офіційно згорнула масштабні пошукові операції після катастрофічної повені біля кордону з Тибетом. Природна стихія вже вбила майже 1,5 тисячі людей, а ще понад 5,2 тисячі жителів досі вважаються зниклими безвісти. Шансів знайти їх живими практично немає, тож уряд готує спрощену процедуру, аби швидко визнати їх загиблими.

Також у серпні захід Колумбії сколихнув сильний землетрус силою 7,4 бала, який забрав життя щонайменше 22 людей. Десятки жителів отримали травми.