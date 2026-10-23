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Главная Новости дня В Тибете произошло землетрясение магнитудой 7 баллов: есть жертвы

В Тибете произошло землетрясение магнитудой 7 баллов: есть жертвы

Ua ru
23 октября 2026 08:08
Мощное землетрясение у Нагку в Китае: последствия и детали Полицейское управление Нагку
Сотрудники служб экстренной помощи возле поврежденного здания после землетрясения. Фото: Полицейское управление Нагку

В тибетских высокогорных районах 22 октября произошло разрушительное землетрясение силой 7 баллов, которое привело к гибели не менее 16 человек. Эпицентр залегал недалеко от города Нагку. К месту крушения уже отправились специальные группы для поиска и спасения людей.

Об этом сообщает CNN, передает Новини.LIVE.

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Разрушенные дома и массовая остановка поездов

Подземные толчки магнитудой 7 баллов нанесли существенный ущерб инфраструктуре региона Тибета в четверг, 22 октября. По официальным данным китайского государственного информационного агентства "Синьхуа", стихия полностью разрушила по меньшей мере 339 жилых домов.

Точное количество жертв может возрасти, но подтверждена гибель 16 человек и десятки раненых . Из-за опасности дальнейших оползней управление железных дорог приняло решение о немедленной приостановке движения всех поездов через пострадавшие территории. В настоящее время масштабы нанесенного ущерба продолжают оценивать.

Эпицентр катастрофы расположен в 183 километрах к восточно-северо-востоку от города Нагку. Как отмечает Китайский центр сетей сейсмических исследований, эта местность чрезвычайно сложна для работы, поскольку средняя высота в радиусе пяти километров от центра колебаний превышает 4800 метров.

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Туда уже следует специальная поисково-спасательная команда. В ближайших селах обнаружили по меньшей мере двое травмированных, уцелевшие дома покрылись глубокими трещинами.

Новини.LIVE сообщали, что в октябре в Непале власти официально свернули масштабные поисковые операции после катастрофического наводнения у границы с Тибетом. Естественная стихия уже убила почти 1,5 тысячи человек, а еще более 5,2 тысяч жителей до сих пор считаются пропавшими без вести . Шансов найти их живыми практически нет, поэтому правительство готовит упрощенную процедуру, чтобы быстро признать их погибшими.

Также в августе мероприятие Колумбии всколыхнуло сильное землетрясение силой 7,4 балла , которое унесло жизни по меньшей мере 22 человек. Десятки жителей получили травмы.

смерть землетрясение Тибет катастрофа разрушения
Анастасия Постоенко - Редактор ленты новостей
Автор:
Анастасия Постоенко

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