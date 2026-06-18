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Головна Новини дня У Тернополі затримали чоловіка, який погрожував вбити жінку

У Тернополі затримали чоловіка, який погрожував вбити жінку

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Дата публікації: 18 червня 2026 12:03
У Тернополі затримали чоловіка, який зачинив жінку та погрожував їй вбивством
Правоохоронці та затриманий зловмисник. Фото: Нацполіція

Правоохоронці у Тернополі у четвер, 18 червня, затримали чоловіка, який зачинив у квартирі жінку та погрожував їй фізичною розправою. Ймовірно, зловмисник перебував у стані наркотичного спʼяніння. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції у Тернопільській області, передає Новини.LIVE.

Погроза фізичною розправою жінці у Тернополі

Близько 05:00 до поліції надійшло повідомлення про вчинення домашнього насильства

"Заявниця телефонувала з Харківської області та повідомила, що її сестра, яка проживає у Тернополі, потребує допомоги: співмешканець зачинив жінку у квартирі та погрожує фізичною розправою. Ймовірно, чоловік перебував у стані наркотичного сп’яніння", — йдеться у повідомленні.

На виклик прибула група сектору протидії домашньому насильству. Зловмисник відмовився відчиняти вхідні двері та агресивно поводився. Згодом на місце прибув підрозділ поліції особливого призначення. Після перемовин фігурант відчинив двері. Правоохоронці встановили, що йдеться про 30-річного жителя Донецької області, який проживає у Тернополі. Зловмисника затримали, а після перевірки буде надана правова оцінка його діям.

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Як писали Новини.LIVE, у Тернополі чоловік забарикадувався у квартирі разом зі співмешканкою. Зловмисник погрожував вбити її.

А нещодавно правоохоронці відкрили мешканця Полтавщини, якого підозрюють у вбивстві військового на замовлення РФ. За грошову винагороду у розмірі 5 тисяч гривень він погодився отруїти 23-річного військовослужбовця.

заручники поліція Тернопіль
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула
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